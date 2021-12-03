https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html

Лукашенко вступил в войну с Украиной?

На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву - РИА Новости, 03.12.2021

Лукашенко вступил в войну с Украиной?

Экс-депутат Рады Тарас Черновол написал в колонке для "Главреда", что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о поддержке России в случае... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T02:25

2021-12-03T02:25

2021-12-03T02:25

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экс-депутат Рады Тарас Черновол написал в колонке для "Главреда", что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о поддержке России в случае конфликта с Украиной фактически объявил Киеву войну.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что если Украина проявит агрессию в сторону России, то Белоруссия займет сторону своего восточного соседа. Кроме того, белорусский лидер рассказал, что он намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей полуострова.Бывший парламентарий подчеркнул, что признание воссоединения Крыма с Россией со стороны Белоруссии позволит Москве более эффективно бороться с антироссийскими санкциями. Поэтому, как считает Черновол, Украина должна отозвать своего посла из Минска, понизить статус диппредставительства до уровня временного поверенного и резко сократить дипломатическое присутствие. Аналогичные действия Киев предпринял в отношении Москвы в 2014 году, напомнил бывший парламентарий.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761896762.html

https://ria.ru/20211203/plan-1761941012.html

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в мире, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко, россия, тарас черновол