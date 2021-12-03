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Лукашенко вступил в войну с Украиной?
На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву - РИА Новости, 03.12.2021
Лукашенко вступил в войну с Украиной?
Экс-депутат Рады Тарас Черновол написал в колонке для "Главреда", что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о поддержке России в случае... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:25
2021-12-03T02:25
в мире
украина
белоруссия
нато
александр лукашенко
россия
тарас черновол
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экс-депутат Рады Тарас Черновол написал в колонке для "Главреда", что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о поддержке России в случае конфликта с Украиной фактически объявил Киеву войну.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что если Украина проявит агрессию в сторону России, то Белоруссия займет сторону своего восточного соседа. Кроме того, белорусский лидер рассказал, что он намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей полуострова.Бывший парламентарий подчеркнул, что признание воссоединения Крыма с Россией со стороны Белоруссии позволит Москве более эффективно бороться с антироссийскими санкциями. Поэтому, как считает Черновол, Украина должна отозвать своего посла из Минска, понизить статус диппредставительства до уровня временного поверенного и резко сократить дипломатическое присутствие. Аналогичные действия Киев предпринял в отношении Москвы в 2014 году, напомнил бывший парламентарий.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761896762.html
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в мире, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко, россия, тарас черновол
02:25 03.12.2021
 
На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву

Экс-депутат Рады Черновол: Лукашенко объявил войну Украине, заявив о поддержке России

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экс-депутат Рады Тарас Черновол написал в колонке для "Главреда", что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о поддержке России в случае конфликта с Украиной фактически объявил Киеву войну.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что если Украина проявит агрессию в сторону России, то Белоруссия займет сторону своего восточного соседа. Кроме того, белорусский лидер рассказал, что он намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей полуострова.
"Заявление Лукашенко о Крыме — прямой удар по Украине. И государство должно поступить так же, как с Россией в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию", — отметил Черновол.
Бывший парламентарий подчеркнул, что признание воссоединения Крыма с Россией со стороны Белоруссии позволит Москве более эффективно бороться с антироссийскими санкциями. Поэтому, как считает Черновол, Украина должна отозвать своего посла из Минска, понизить статус диппредставительства до уровня временного поверенного и резко сократить дипломатическое присутствие. Аналогичные действия Киев предпринял в отношении Москвы в 2014 году, напомнил бывший парламентарий.
"Следующим шагом должно стать сокращение всех дипломатических отношений (в том числе — экономических), потому что Беларусь фактически объявила войну, когда заявила о поддержке России в случае любого надуманного повода (потому что реальные им не нужны) для якобы нападения Украины", — заключил Черновол.
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба
В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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В миреУкраинаБелоруссияНАТОАлександр ЛукашенкоРоссияТарас Черновол
 
 
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