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Андрей Воробьев вручил ключи от квартир дольщикам дома в ЖК "Лобня Сити"
Андрей Воробьев вручил ключи от квартир дольщикам дома в ЖК "Лобня Сити" - РИА Новости, 03.12.2021
Андрей Воробьев вручил ключи от квартир дольщикам дома в ЖК "Лобня Сити"
Дольщики проблемного дома №3 в ЖК "Лобня Сити" в пятницу получили первые ключи от квартир, в ближайшее время справить новоселье смогут все 276 дольщиков этого... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:22
2021-12-03T16:22
2021-12-03T16:22
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дольщики проблемного дома №3 в ЖК "Лобня Сити" в пятницу получили первые ключи от квартир, в ближайшее время справить новоселье смогут все 276 дольщиков этого корпуса, сообщает пресс-служба правительства Московской области."В Лобне было несколько крупных объектов. Наша задача - до 2023 года решить проблему дольщиков во всем Подмосковье. Это большое обязательство перед нашими жителями и президентом", - сказал, поздравляя новоселов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.ЖК "Лобня Сити" - один из крупнейших в городском округе. Изначально здесь купили квартиры более 900 человек. Планировалось построить 6 домов, два из них сдали в 2018 году. Но до конца свои обязательства застройщик не смог выполнить из-за финансовых сложностей."При содействии правительства Московской области компания возобновила работу и в ближайшее время "Лобня Сити" будет сдана полностью. Почти 400 жильцов домов №4 и №5 уже заселились в 2020-2021 годах. В сентябре 2022 года восстановят права последних дольщиков этого комплекса - дома №6", - отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дольщики проблемного дома №3 в ЖК "Лобня Сити" в пятницу получили первые ключи от квартир, в ближайшее время справить новоселье смогут все 276 дольщиков этого корпуса, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"В Лобне было несколько крупных объектов. Наша задача - до 2023 года решить проблему дольщиков во всем Подмосковье. Это большое обязательство перед нашими жителями и президентом", - сказал, поздравляя новоселов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ЖК "Лобня Сити" - один из крупнейших в городском округе. Изначально здесь купили квартиры более 900 человек. Планировалось построить 6 домов, два из них сдали в 2018 году. Но до конца свои обязательства застройщик не смог выполнить из-за финансовых сложностей.
"При содействии правительства Московской области компания возобновила работу и в ближайшее время "Лобня Сити" будет сдана полностью. Почти 400 жильцов домов №4 и №5 уже заселились в 2020-2021 годах. В сентябре 2022 года восстановят права последних дольщиков этого комплекса - дома №6", - отметили в пресс-службе.