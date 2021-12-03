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Пользователи ВКонтакте поделились мнением о распродажах "Черной пятницы"
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о распродажах "Черной пятницы" - РИА Новости, 03.12.2021
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о распродажах "Черной пятницы"
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:49
2021-12-03T12:49
2021-12-03T12:49
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, покупают ли они что-то на распродажах "Черной пятницы".Варианты ответа были: обязательно; только если уверен, что скидки реальные; нет, не верю, что это выгодно. Также можно было ответить, что пользователь обычно что-нибудь покупает, но в этот раз не сможет. В итоге большинство подписчиков ответили, что не верят в выгоду на таких распродажах. Так проголосовали 64% опрошенных. На втором месте оказались те, кто делает покупки, только если уверен в реальности скидок — почти 26% проголосовавших. Меньше всего подписчиков ответили, что обязательно что-нибудь купят — около 4% из принявших участие в опросе.
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общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, покупают ли они что-то на распродажах "Черной пятницы".
Варианты ответа были: обязательно; только если уверен, что скидки реальные; нет, не верю, что это выгодно. Также можно было ответить, что пользователь обычно что-нибудь покупает, но в этот раз не сможет.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не верят в выгоду на таких распродажах. Так проголосовали 64% опрошенных. На втором месте оказались те, кто делает покупки, только если уверен в реальности скидок — почти 26% проголосовавших. Меньше всего подписчиков ответили, что обязательно что-нибудь купят — около 4% из принявших участие в опросе.