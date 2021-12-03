https://ria.ru/20211203/vengriya-1761995325.html

Глава МИД Венгрии назвал 2021 год самым успешным в отношениях с Россией

Глава МИД Венгрии назвал 2021 год самым успешным в отношениях с Россией - РИА Новости, 03.12.2021

Глава МИД Венгрии назвал 2021 год самым успешным в отношениях с Россией

Текущий 2021 год стал самым успешным в отношениях Венгрии и России, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:54

2021-12-03T12:54

2021-12-03T12:54

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венгрия

белоруссия

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аэс "пакш"

петер сийярто

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Текущий 2021 год стал самым успешным в отношениях Венгрии и России, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Накануне российский МИД сообщал, что Лавров и Сийярто в Стокгольме в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ обсудили ряд вопросов, в том числе обстановку на границах Белоруссии и стран Евросоюза."Благодаря закупке вакцин и заключению долгосрочного соглашения на поставку газа, можно сказать без преувеличения: 2021 год стал самым успешным годом в венгеро-российских отношениях", - приводит канцелярия венгерского правительства слова Сийярто.Глава венгерского МИД также указал в своем Facebook, что стороны в Стокгольме "рассмотрели основные направления двустороннего сотрудничества", а также план действий, состоящий из пяти пунктов. В частности, по его словам, в приоритете находятся строительство новых блоков АЭС "Пакш", производство российской вакцины "Спутник V" в Венгрии, увеличение грузового ж/д сообщения, завершение проектов в сфере исследования космоса и увеличение продаж венгерской сельскохозяйственной продукции в Россию.

https://ria.ru/20211128/litsemerie-1761100793.html

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в мире, венгрия, белоруссия, евросоюз, аэс "пакш", петер сийярто, россия