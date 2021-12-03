https://ria.ru/20211203/venesuela-1762002996.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле - РИА Новости, 03.12.2021

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в открытую для россиян Венесуэлу, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:41

2021-12-03T19:41

2021-12-03T19:41

туризм

венесуэла

куба

доминикана

новый год

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в открытую для россиян Венесуэлу, сообщает АТОР.Эта страна — отличная альтернатива карибским направлениям — Кубе, Мексике и Доминикане.В декабре тур на двоих на 11 ночей с перелетом регулярным рейсом с пересадкой в Каракасе и проживанием на острове Маргарита в отеле категории три звезды можно купить за 223,8 тысячи рублей.На Новый год стоимость такого отдыха начинается от 920 долларов на туриста при двухместном размещении. Питание включено, а вот за перелет придется заплатить дополнительно.На чартере путешествие обойдется дешевле. В декабре за 162 тысячи рублей можно отдохнуть 13 дней вдвоем в пятизвездочной гостинице. Новогодний тур значительно дороже: путевка на двоих на десять дней в отель категории три звезды будет стоить как минимум 274 тысячи рублей.Туроператоры отмечают, что спрос на отдых в Венесуэле остается нишевым: страна не раскручена на российском рынке, а ограниченная перевозка пока не может на равных конкурировать с другими карибскими направлениями.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

венесуэла

куба

доминикана

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