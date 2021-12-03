https://ria.ru/20211203/venesuela-1762002996.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле - РИА Новости, 03.12.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в открытую для россиян Венесуэлу, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:41
2021-12-03T19:41
2021-12-03T19:41
туризм
венесуэла
куба
доминикана
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755347130_0:89:1133:726_1920x0_80_0_0_ac60917d3609a2b7dc2124f7536f8b70.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в открытую для россиян Венесуэлу, сообщает АТОР.Эта страна — отличная альтернатива карибским направлениям — Кубе, Мексике и Доминикане.В декабре тур на двоих на 11 ночей с перелетом регулярным рейсом с пересадкой в Каракасе и проживанием на острове Маргарита в отеле категории три звезды можно купить за 223,8 тысячи рублей.На Новый год стоимость такого отдыха начинается от 920 долларов на туриста при двухместном размещении. Питание включено, а вот за перелет придется заплатить дополнительно.На чартере путешествие обойдется дешевле. В декабре за 162 тысячи рублей можно отдохнуть 13 дней вдвоем в пятизвездочной гостинице. Новогодний тур значительно дороже: путевка на двоих на десять дней в отель категории три звезды будет стоить как минимум 274 тысячи рублей.Туроператоры отмечают, что спрос на отдых в Венесуэле остается нишевым: страна не раскручена на российском рынке, а ограниченная перевозка пока не может на равных конкурировать с другими карибскими направлениями.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
венесуэла
куба
доминикана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755347130_0:0:978:733_1920x0_80_0_0_4a943640fae572efd0c5e18edcc1e327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, куба, доминикана, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле на Новый год
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в открытую для россиян Венесуэлу, сообщает
АТОР.
Эта страна — отличная альтернатива карибским направлениям — Кубе, Мексике и Доминикане.
В декабре тур на двоих на 11 ночей с перелетом регулярным рейсом с пересадкой в Каракасе и проживанием на острове Маргарита в отеле категории три звезды можно купить за 223,8 тысячи рублей.
На Новый год стоимость такого отдыха начинается от 920 долларов на туриста при двухместном размещении. Питание включено, а вот за перелет придется заплатить дополнительно.
На чартере путешествие обойдется дешевле. В декабре за 162 тысячи рублей можно отдохнуть 13 дней вдвоем в пятизвездочной гостинице. Новогодний тур значительно дороже: путевка на двоих на десять дней в отель категории три звезды будет стоить как минимум 274 тысячи рублей.
Туроператоры отмечают, что спрос на отдых в Венесуэле остается нишевым: страна не раскручена на российском рынке, а ограниченная перевозка пока не может на равных конкурировать с другими карибскими направлениями.