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Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии - РИА Новости, 03.12.2021
Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
Блогер Илья Варламов заявил, что его отпустили из полицейского участка в Либерии, куда его "эвакуировали" из-за претензий местных жителей. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T01:21
2021-12-03T01:21
2021-12-03T01:21
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Блогер Илья Варламов заявил, что его отпустили из полицейского участка в Либерии, куда его "эвакуировали" из-за претензий местных жителей.Варламов поздно вечером в четверг сообщил, что его "эвакуировали" в полицейский участок, после того как его обвинили в том, что он "снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации".По словам блогера, игрок, у которого были претензии к нему, вызвал адвоката. Вместе с ним Варламова, менеджера и владельца клуба игровых автоматов отвезли в отделение полиции."Он (начальник полиции - ред.) внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал ... Вот такая история. Было волнительно, когда толпа собралась у участка и требовала крови, и когда пришел адвокат... Так что я пока свободен", - написал Варламов в своем Telegram-канале.
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в мире, происшествия, либерия, москва, илья варламов
Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
Блогер Илья Варламов сообщил, что его отпустили из полицейского участка в Либерии