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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/vaktsinatsiya-1762081364.html
Депутаты от ЕР получили методички аргументов в спорах с антипрививочниками
Депутаты от ЕР получили методички аргументов в спорах с антипрививочниками - РИА Новости, 03.12.2021
Депутаты от ЕР получили методички аргументов в спорах с антипрививочниками
Депутаты от "Единой России" получили набор методических рекомендаций для дискуссий с противниками вакцинации от COVID, документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:03
2021-12-03T20:13
распространение коронавируса
общество
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" получили набор методических рекомендаций для дискуссий с противниками вакцинации от COVID, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Источник во фракции ЕР в Госдуме назвал документ обычной партийной рассылкой. Как отметил собеседник агентства, депутаты получают подборки разных тем по актуальным вопросам перед региональной неделей.В частности, в документе под названием "Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии" представлены яркие тезисы противников вакцинации и варианты их парирования.Еще один контраргумент из материалов ЕР о споре с "антиваксерами" на слова о чипировании вакциной и контроле QR-кодом звучит так: "Кому лично вы нужны? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми? Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю?""(Миф) именно данные вакцины от коронавируса не изучены, их эффективность не доказана. - Тогда все разработчики вакцин, врачи и их родственники – это мазохисты и садисты, потому что первыми привились сами, привили своих детей и родственников. 2. Вакцина от коронавируса разработана не с нуля, а на основе других вакцин от других болезней, против которых почему-то никто не выступал. 3. Больше 70 стран во главе с ведущим мировым медицинским журналом "Ланцет" видят эффективность российских вакцин, но Юрий Лоза "лучше знает". 4. Если весь мир, все медики, все государства, "мировое правительство" и "тайные силы" объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда, действительно, земля плоская", - пишут авторы методического руководства по спорам.Приводятся там и слова антиваксеров об отмене итогов Нюрнбергского процесса над нацистской Германией, введении желтых звезд и индивидуальных номеров. В ответ сообщается, что данная позиция является передергиванием:"Покажите мне (представителю ЕР) сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах,… запрет на паспорта для колхозников и "выкупную ведомость из крепостного права", европейские зоопарки с неграми в вольерах и "места для черных" в транспорте"."(Миф) QR-коды – это начало цифрового концлагеря! (Контраргументы) 1. Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как "сатанинской кодификации людей", тогда говорили о "числе зверя" и "цифровом концлагере". Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что его пронумеровали вместе с родителями, и оно живет в концлагере. 2. Судя по интернет-форумам и общественной жизни тех стран, где уже введены электронные паспорта и коды, люди не догадываются, что их права ограничены и они в концлагере… 3. Меры в России даже с введением QR-кодов гораздо мягче, чем в других странах", - сообщается в материалах ЕР.Кроме того, в материалах партии дается "исторический контекст", взгляд на то, как с противниками вакцинации вели бы диалог на различных исторических этапах в России.При Сталине "раскрыли бы "заговор мракобесов" и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определённое количество "антиваксеров". При Хрущеве "сослали бы в места, не столь отдаленные как агентов империализма". При Брежневе "закрыли бы в "психушке" противников прививок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник "вражеских голосов".При Горбачеве "объявили бы "антиваксеров" "интересным феноменом", лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором". При Ельцине "продавали бы за большие деньги вакцины из "гуманитарной помощи", а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни".Также в файлах ЕР сообщается, что Россия в сравнении и с европейскими, и с азиатскими странами вводит гораздо менее жесткие ограничения для населения.В рассылке сообщается, что основной причиной высоких темпов распространения болезни является низкий уровень вакцинации населения и несоблюдение элементарных санитарных норм.Кроме того, там приводится статистика о ситуации с пандемией в России, среди прочего там отмечается, что в "последние месяцы ежедневно бьются рекорды по заболевшим и умершим от ковида", "сегодня это более 30 000 заболевших в день и более 1000 смертей"."С января по сентябрь 2021 года 91,2% всех смертей в России произошло по причине ковида, причем снизился возраст летальных случаев. 1000 смертей в день – это около 30000 в месяц. Каждый месяц пандемия уносит население небольшого города вроде Гудермеса, Краснознаменска, Новокубанска, Луховиц. При сохранении существующих тенденций смертность населения только от ковида (!) составит не менее 400 тысяч человек в год. А ведь есть еще обострения в связи с коронавирусом тяжелых заболеваний, которые так же приводят к летальным исходам. Это катастрофические цифры, сравнимые с войной", - пишут авторы пособия для депутатов.
https://ria.ru/20211128/vechorko-1761093377.html
https://ria.ru/20211203/golikova-1762017777.html
https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html
https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html
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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:03 03.12.2021 (обновлено: 20:13 03.12.2021)
 
Депутаты от ЕР получили методички аргументов в спорах с антипрививочниками

Депутаты от "Единой России" получили методички аргументов в спорах с антипрививочниками

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Екатеринбурге
Вакцинация от Covid-19 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" получили набор методических рекомендаций для дискуссий с противниками вакцинации от COVID, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Источник во фракции ЕР в Госдуме назвал документ обычной партийной рассылкой. Как отметил собеседник агентства, депутаты получают подборки разных тем по актуальным вопросам перед региональной неделей.
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Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
В частности, в документе под названием "Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии" представлены яркие тезисы противников вакцинации и варианты их парирования.
"(Миф) QR-коды - это нарушение конституции! 1. Почему-то о нарушении конституции чаще говорят не профессиональные юристы… 3. Нет ни одного соответствующего решения суда, нашего или международного, нет ни одного иска, подтверждающего это нарушение конституции даже в самых демократических странах", - говорится в документе единороссов.
Еще один контраргумент из материалов ЕР о споре с "антиваксерами" на слова о чипировании вакциной и контроле QR-кодом звучит так: "Кому лично вы нужны? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми? Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю?"
"(Миф) именно данные вакцины от коронавируса не изучены, их эффективность не доказана. - Тогда все разработчики вакцин, врачи и их родственники – это мазохисты и садисты, потому что первыми привились сами, привили своих детей и родственников. 2. Вакцина от коронавируса разработана не с нуля, а на основе других вакцин от других болезней, против которых почему-то никто не выступал. 3. Больше 70 стран во главе с ведущим мировым медицинским журналом "Ланцет" видят эффективность российских вакцин, но Юрий Лоза "лучше знает". 4. Если весь мир, все медики, все государства, "мировое правительство" и "тайные силы" объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда, действительно, земля плоская", - пишут авторы методического руководства по спорам.
Приводятся там и слова антиваксеров об отмене итогов Нюрнбергского процесса над нацистской Германией, введении желтых звезд и индивидуальных номеров. В ответ сообщается, что данная позиция является передергиванием:
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Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
"Покажите мне (представителю ЕР) сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах,… запрет на паспорта для колхозников и "выкупную ведомость из крепостного права", европейские зоопарки с неграми в вольерах и "места для черных" в транспорте".
"(Миф) QR-коды – это начало цифрового концлагеря! (Контраргументы) 1. Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как "сатанинской кодификации людей", тогда говорили о "числе зверя" и "цифровом концлагере". Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что его пронумеровали вместе с родителями, и оно живет в концлагере. 2. Судя по интернет-форумам и общественной жизни тех стран, где уже введены электронные паспорта и коды, люди не догадываются, что их права ограничены и они в концлагере… 3. Меры в России даже с введением QR-кодов гораздо мягче, чем в других странах", - сообщается в материалах ЕР.
Кроме того, в материалах партии дается "исторический контекст", взгляд на то, как с противниками вакцинации вели бы диалог на различных исторических этапах в России.
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
При Сталине "раскрыли бы "заговор мракобесов" и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определённое количество "антиваксеров". При Хрущеве "сослали бы в места, не столь отдаленные как агентов империализма". При Брежневе "закрыли бы в "психушке" противников прививок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник "вражеских голосов".
При Горбачеве "объявили бы "антиваксеров" "интересным феноменом", лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором". При Ельцине "продавали бы за большие деньги вакцины из "гуманитарной помощи", а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни".
Также в файлах ЕР сообщается, что Россия в сравнении и с европейскими, и с азиатскими странами вводит гораздо менее жесткие ограничения для населения.
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В рассылке сообщается, что основной причиной высоких темпов распространения болезни является низкий уровень вакцинации населения и несоблюдение элементарных санитарных норм.
Кроме того, там приводится статистика о ситуации с пандемией в России, среди прочего там отмечается, что в "последние месяцы ежедневно бьются рекорды по заболевшим и умершим от ковида", "сегодня это более 30 000 заболевших в день и более 1000 смертей".
"С января по сентябрь 2021 года 91,2% всех смертей в России произошло по причине ковида, причем снизился возраст летальных случаев. 1000 смертей в день – это около 30000 в месяц. Каждый месяц пандемия уносит население небольшого города вроде Гудермеса, Краснознаменска, Новокубанска, Луховиц. При сохранении существующих тенденций смертность населения только от ковида (!) составит не менее 400 тысяч человек в год. А ведь есть еще обострения в связи с коронавирусом тяжелых заболеваний, которые так же приводят к летальным исходам. Это катастрофические цифры, сравнимые с войной", - пишут авторы пособия для депутатов.
 
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