https://ria.ru/20211203/vaktsinatsiya-1762077080.html

Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19

Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19

Взрослое население Татарстана привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:49

2021-12-03T17:49

2021-12-03T17:49

республика татарстан

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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КАЗАНЬ, 3 дек – РИА Новости. Взрослое население Татарстана привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина."На сегодня привито 67% взрослого населения, то есть до 80% еще есть резервы", - сказала Авдонина журналистам.По информации Авдониной, хорошие показатели вакцинации среди сотрудников сферы услуг, образовательных учреждений, медицинских работников. На сегодня, по ее словам, остается резерв вакцинации среди лиц старше 60 лет (пока в данной возрастной группе привито 53%), а также среди студентов и сотрудников микропредприятий с небольшим количеством работников.Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что по-прежнему обращает на себя внимание недостаточная активность населения в части повторной вакцинации: только 85,5 тысячи жителей республики прошли ревакцинацию. "Количество для нас недостаточное", - подчеркнул замминистра и напомнил, что в Татарстане работают 175 пунктов вакцинации, два из них продолжают работать в круглосуточном режиме.По данным оперативного штаба, на 3 декабря в Татарстане вакцинированы 2 058 050 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 591 425 человек. Всего на 3 декабря в республике зарегистрировано 38 760 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 238 человек. В республике подтверждено 1276 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211119/tatarstan-1759874254.html

https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19