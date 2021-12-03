https://ria.ru/20211203/vaktsinatsiya-1762077080.html
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19
Взрослое население Татарстана привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:49
2021-12-03T17:49
2021-12-03T17:49
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КАЗАНЬ, 3 дек – РИА Новости. Взрослое население Татарстана привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина."На сегодня привито 67% взрослого населения, то есть до 80% еще есть резервы", - сказала Авдонина журналистам.По информации Авдониной, хорошие показатели вакцинации среди сотрудников сферы услуг, образовательных учреждений, медицинских работников. На сегодня, по ее словам, остается резерв вакцинации среди лиц старше 60 лет (пока в данной возрастной группе привито 53%), а также среди студентов и сотрудников микропредприятий с небольшим количеством работников.Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что по-прежнему обращает на себя внимание недостаточная активность населения в части повторной вакцинации: только 85,5 тысячи жителей республики прошли ревакцинацию. "Количество для нас недостаточное", - подчеркнул замминистра и напомнил, что в Татарстане работают 175 пунктов вакцинации, два из них продолжают работать в круглосуточном режиме.По данным оперативного штаба, на 3 декабря в Татарстане вакцинированы 2 058 050 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 591 425 человек. Всего на 3 декабря в республике зарегистрировано 38 760 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 238 человек. В республике подтверждено 1276 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211119/tatarstan-1759874254.html
https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19
В Татарстане 67 процентов взрослого населения привились от коронавируса
КАЗАНЬ, 3 дек – РИА Новости.
Взрослое население Татарстана
привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора
Любовь Авдонина.
"На сегодня привито 67% взрослого населения, то есть до 80% еще есть резервы", - сказала Авдонина журналистам.
По информации Авдониной, хорошие показатели вакцинации среди сотрудников сферы услуг, образовательных учреждений, медицинских работников. На сегодня, по ее словам, остается резерв вакцинации среди лиц старше 60 лет (пока в данной возрастной группе привито 53%), а также среди студентов и сотрудников микропредприятий с небольшим количеством работников.
Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что по-прежнему обращает на себя внимание недостаточная активность населения в части повторной вакцинации: только 85,5 тысячи жителей республики прошли ревакцинацию. "Количество для нас недостаточное", - подчеркнул замминистра и напомнил, что в Татарстане работают 175 пунктов вакцинации, два из них продолжают работать в круглосуточном режиме.
По данным оперативного штаба, на 3 декабря в Татарстане вакцинированы 2 058 050 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 591 425 человек. Всего на 3 декабря в республике зарегистрировано 38 760 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 238 человек. В республике подтверждено 1276 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.