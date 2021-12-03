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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211203/vaktsinatsiya-1762077080.html
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19
Взрослое население Татарстана привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:49
2021-12-03T17:49
республика татарстан
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КАЗАНЬ, 3 дек – РИА Новости. Взрослое население Татарстана привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина."На сегодня привито 67% взрослого населения, то есть до 80% еще есть резервы", - сказала Авдонина журналистам.По информации Авдониной, хорошие показатели вакцинации среди сотрудников сферы услуг, образовательных учреждений, медицинских работников. На сегодня, по ее словам, остается резерв вакцинации среди лиц старше 60 лет (пока в данной возрастной группе привито 53%), а также среди студентов и сотрудников микропредприятий с небольшим количеством работников.Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что по-прежнему обращает на себя внимание недостаточная активность населения в части повторной вакцинации: только 85,5 тысячи жителей республики прошли ревакцинацию. "Количество для нас недостаточное", - подчеркнул замминистра и напомнил, что в Татарстане работают 175 пунктов вакцинации, два из них продолжают работать в круглосуточном режиме.По данным оперативного штаба, на 3 декабря в Татарстане вакцинированы 2 058 050 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 591 425 человек. Всего на 3 декабря в республике зарегистрировано 38 760 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 238 человек. В республике подтверждено 1276 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211119/tatarstan-1759874254.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:49 03.12.2021
 
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19

В Татарстане 67 процентов взрослого населения привились от коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 3 дек – РИА Новости. Взрослое население Татарстана привито против новой коронавирусной инфекции на 67%, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
"На сегодня привито 67% взрослого населения, то есть до 80% еще есть резервы", - сказала Авдонина журналистам.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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По информации Авдониной, хорошие показатели вакцинации среди сотрудников сферы услуг, образовательных учреждений, медицинских работников. На сегодня, по ее словам, остается резерв вакцинации среди лиц старше 60 лет (пока в данной возрастной группе привито 53%), а также среди студентов и сотрудников микропредприятий с небольшим количеством работников.
Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что по-прежнему обращает на себя внимание недостаточная активность населения в части повторной вакцинации: только 85,5 тысячи жителей республики прошли ревакцинацию. "Количество для нас недостаточное", - подчеркнул замминистра и напомнил, что в Татарстане работают 175 пунктов вакцинации, два из них продолжают работать в круглосуточном режиме.
По данным оперативного штаба, на 3 декабря в Татарстане вакцинированы 2 058 050 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 591 425 человек. Всего на 3 декабря в республике зарегистрировано 38 760 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 238 человек. В республике подтверждено 1276 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
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Республика ТатарстанОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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