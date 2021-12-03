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В Коми ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Коми ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 03.12.2021
В Коми ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Коми, соответствующий приказ главного санитарного врача региона... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:25
2021-12-03T15:25
2021-12-03T15:46
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
республика коми
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Коми, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.Как отмечается в документе, наиболее высокие показатели по заболеваемости коронавирусом фиксируются в старших возрастных группах населения республики."Обеспечить с 04.12.2021 года проведение на территории Республики Коми профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в приказе Роспотребнадзора.Исключение - медицинские противопоказания к данной прививке.Правительству республики поручено провести полный курс вакцинации граждан 60 лет и старше до 1 февраля 2022 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество
15:25 03.12.2021 (обновлено: 15:46 03.12.2021)
В Коми ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет