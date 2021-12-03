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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 72 миллионов раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 72 миллионов раз - РИА Новости, 03.12.2021

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 72 миллионов раз

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в РФ более 72 миллионов раз, полностью — почти 64 миллиона раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:34

2021-12-03T14:34

2021-12-03T14:34

распространение коронавируса

общество

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в РФ более 72 миллионов раз, полностью — почти 64 миллиона раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз", - отметила Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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2021

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