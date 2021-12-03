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Голикова призвала прививаться "как можно скорее"
Голикова призвала прививаться "как можно скорее" - РИА Новости, 03.12.2021
Голикова призвала прививаться "как можно скорее"
Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:32
2021-12-03T14:32
2021-12-03T14:32
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее", - заявила вице-премьер, слова которой цитируют в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Голикова призвала прививаться "как можно скорее"
Вице-премьер Голикова: коронавирус распространяется, прививаться нужно как можно скорее