https://ria.ru/20211203/vaktsina-1761947359.html

Комаровский развеял популярный миф о вакцинации

Комаровский развеял популярный миф о вакцинации - РИА Новости, 03.12.2021

Комаровский развеял популярный миф о вакцинации

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24" развеял заблуждение о небезопасности вакцинации от COVID-19 во временных прививочных пунктах... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:14

2021-12-03T07:14

2021-12-03T15:04

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

евгений комаровский

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24" развеял заблуждение о небезопасности вакцинации от COVID-19 во временных прививочных пунктах в общественных местах.По его словам, вакцинация не требует фармакологической подготовки и дополнительных анализов, если у человека нет "очевидных, понятных болезней".Он подчеркнул, что это не его личное мнение, а позиция ВОЗ и многих стран мира.Кроме того, врач отметил, что в любом прививочном пункте есть препараты на случай аллергических реакций.По его мнению, вакцинацию следует проводить в просторных помещениях, оборудованных приточно-потолочной вентиляцией и датчиками углекислого газа. А чтобы избежать скопления людей, там должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции и система записи на прививку.

https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html

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общество, коронавирус covid-19, евгений комаровский