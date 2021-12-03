https://ria.ru/20211203/vaktsina-1761947359.html
Комаровский развеял популярный миф о вакцинации
Комаровский развеял популярный миф о вакцинации - РИА Новости, 03.12.2021
Комаровский развеял популярный миф о вакцинации
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24" развеял заблуждение о небезопасности вакцинации от COVID-19 во временных прививочных пунктах... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:14
2021-12-03T07:14
2021-12-03T15:04
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
евгений комаровский
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24" развеял заблуждение о небезопасности вакцинации от COVID-19 во временных прививочных пунктах в общественных местах.По его словам, вакцинация не требует фармакологической подготовки и дополнительных анализов, если у человека нет "очевидных, понятных болезней".Он подчеркнул, что это не его личное мнение, а позиция ВОЗ и многих стран мира.Кроме того, врач отметил, что в любом прививочном пункте есть препараты на случай аллергических реакций.По его мнению, вакцинацию следует проводить в просторных помещениях, оборудованных приточно-потолочной вентиляцией и датчиками углекислого газа. А чтобы избежать скопления людей, там должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции и система записи на прививку.
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общество, коронавирус covid-19, евгений комаровский
07:14 03.12.2021 (обновлено: 15:04 03.12.2021)
Комаровский развеял популярный миф о вакцинации
Врач Комаровский: временные пункты вакцинации безопасны при соблюдении санитарных норм
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24
" развеял заблуждение о небезопасности вакцинации от COVID-19 во временных прививочных пунктах в общественных местах.
По его словам, вакцинация не требует фармакологической подготовки и дополнительных анализов, если у человека нет "очевидных, понятных болезней".
"То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", — объяснил Комаровский.
Он подчеркнул, что это не его личное мнение, а позиция ВОЗ и многих стран мира.
Кроме того, врач отметил, что в любом прививочном пункте есть препараты на случай аллергических реакций.
"С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, трамвае, торговом центре, <…> но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы", — сказал Комаровский.
По его мнению, вакцинацию следует проводить в просторных помещениях, оборудованных приточно-потолочной вентиляцией и датчиками углекислого газа. А чтобы избежать скопления людей, там должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции и система записи на прививку.