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Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию

Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию - РИА Новости, 08.12.2021

Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию

Москвичи решат, где откроются пункты приёма новогодних елей на утилизацию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-03T12:55

2021-12-03T12:55

2021-12-08T16:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

петр бирюков

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи решат, где откроются пункты приёма новогодних елей на утилизацию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что пункты приема новогодних деревьев на утилизацию традиционно появятся во всех округах столицы. В них можно бесплатно сдать елки, сосны и пихты. Перед этим с дерева нужно снять украшения и мишуру.Уточняется, что собранные деревья перерабатывают в щепу. Ее используют при создании экотроп и в вольерных комплексах.

https://realty.ria.ru/20210115/elki-1593166629.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, петр бирюков, telegram (приложение), городское хозяйство москвы