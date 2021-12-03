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Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию
Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию - РИА Новости, 08.12.2021
Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию
Москвичи решат, где откроются пункты приёма новогодних елей на утилизацию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-03T12:55
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи решат, где откроются пункты приёма новогодних елей на утилизацию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что пункты приема новогодних деревьев на утилизацию традиционно появятся во всех округах столицы. В них можно бесплатно сдать елки, сосны и пихты. Перед этим с дерева нужно снять украшения и мишуру.Уточняется, что собранные деревья перерабатывают в щепу. Ее используют при создании экотроп и в вольерных комплексах.
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общество, петр бирюков, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
12:55 03.12.2021 (обновлено: 16:00 08.12.2021)
 

Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПункт приёма новогодних елей на утилизацию
Пункт приёма новогодних елей на утилизацию - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи решат, где откроются пункты приёма новогодних елей на утилизацию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ёлочный круговорот": решите, где после зимних праздников откроются пункты приема новогодних деревьев. Проголосовать за лучшую площадку в своем округе или предложить альтернативный вариант можно на платформе "Активный гражданин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты приема новогодних деревьев на утилизацию традиционно появятся во всех округах столицы. В них можно бесплатно сдать елки, сосны и пихты. Перед этим с дерева нужно снять украшения и мишуру.
"Акция "Ёлочный круговорот" проводится в столице с 2016 года. В первый год работал всего лишь один пункт приема елей, а прошлой зимой их было 549. При этом 112 площадок выбрали участники голосования на платформе "Активный гражданин". Главные цели акции – грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что собранные деревья перерабатывают в щепу. Ее используют при создании экотроп и в вольерных комплексах.
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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