12:55 03.12.2021 (обновлено: 16:00 08.12.2021)
Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПункт приёма новогодних елей на утилизацию
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи решат, где откроются пункты приёма новогодних елей на утилизацию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ёлочный круговорот": решите, где после зимних праздников откроются пункты приема новогодних деревьев. Проголосовать за лучшую площадку в своем округе или предложить альтернативный вариант можно на платформе "Активный гражданин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты приема новогодних деревьев на утилизацию традиционно появятся во всех округах столицы. В них можно бесплатно сдать елки, сосны и пихты. Перед этим с дерева нужно снять украшения и мишуру.
"Акция "Ёлочный круговорот" проводится в столице с 2016 года. В первый год работал всего лишь один пункт приема елей, а прошлой зимой их было 549. При этом 112 площадок выбрали участники голосования на платформе "Активный гражданин". Главные цели акции – грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что собранные деревья перерабатывают в щепу. Ее используют при создании экотроп и в вольерных комплексах.