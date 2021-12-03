https://ria.ru/20211203/ukraina-1762098628.html
Путин и Эрдоган отметили важность соблюдения Минских соглашений
Путин и Эрдоган отметили важность соблюдения Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2021
Путин и Эрдоган отметили важность соблюдения Минских соглашений
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о важности соблюдения минских соглашений и других договоренностей по Украине, в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:21
2021-12-03T19:21
2021-12-03T19:21
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о важности соблюдения минских соглашений и других договоренностей по Украине, в том числе в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля.Ранее по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав государств."При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, в том числе в "нормандском формате", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211203/kiev-1762096494.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
Путин и Эрдоган отметили важность соблюдения Минских соглашений
Путин и Эрдоган отметили важность договоренностей по Украине и Минских соглашений