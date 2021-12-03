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Патрушев выразил надежду, что США смогут вразумить Украину
Патрушев выразил надежду, что США смогут вразумить Украину - РИА Новости, 03.12.2021
Патрушев выразил надежду, что США смогут вразумить Украину
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:49
2021-12-03T17:49
2021-12-03T17:49
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и прекратить его обстрелы.Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе и двусторонние отношения."Посмотрим, удастся ли Вашингтону вразумить своих киевских партнеров следовать букве достигнутых соглашений", - сказал Патрушев российским информационным агентствам."Принимая во внимание важность мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, ждем, когда американская дипломатия начнет реализовывать свои же обещания. Полагаем, что на первом этапе было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и прекратить его обстрелы", - добавил он.
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в мире, украина, сша, николай патрушев, ситуация в днр и лнр, россия
Патрушев выразил надежду, что США смогут вразумить Украину
Секретарь Совбеза Патрушев: будет неплохо, если Вашингтон убедит Киев прекратить обстрелы