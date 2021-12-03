https://ria.ru/20211203/ukraina-1762057004.html
Ушаков отверг обвинения России Украиной в нагнетании ситуации на границе
Ушаков отверг обвинения России Украиной в нагнетании ситуации на границе - РИА Новости, 03.12.2021
Ушаков отверг обвинения России Украиной в нагнетании ситуации на границе
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявления со стороны Украины о возможной эскалации на границе стран, заявив, что ни о каком нагнетании... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:37
2021-12-03T16:37
2021-12-03T16:41
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявления со стороны Украины о возможной эскалации на границе стран, заявив, что ни о каком нагнетании речь не идёт."Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - сказал он журналистам.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр, россия
16:37 03.12.2021 (обновлено: 16:41 03.12.2021)
Ушаков отверг обвинения России Украиной в нагнетании ситуации на границе
Помощник президента Ушаков: ни о каком нагнетании у границы с Украиной речи не идет