https://ria.ru/20211203/ukraina-1762057004.html

Ушаков отверг обвинения России Украиной в нагнетании ситуации на границе

Ушаков отверг обвинения России Украиной в нагнетании ситуации на границе - РИА Новости, 03.12.2021

Ушаков отверг обвинения России Украиной в нагнетании ситуации на границе

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявления со стороны Украины о возможной эскалации на границе стран, заявив, что ни о каком нагнетании... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:37

2021-12-03T16:37

2021-12-03T16:41

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украина

юрий ушаков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявления со стороны Украины о возможной эскалации на границе стран, заявив, что ни о каком нагнетании речь не идёт."Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - сказал он журналистам.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761870264.html

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в мире, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр, россия