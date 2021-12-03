14:25 03.12.2021 (обновлено: 15:38 03.12.2021)
Эксперт прокомментировал строительство военно-морских баз на Украине
Эксперт Жарихин: строительством новых военно-морских баз Киев осложнит ситуацию в регионе
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Флота под строящиеся базы в Азовском и Черном морях у Украины нет, но он может появиться, Киеву в этом помогут, заявил РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Азовское море) и Очакове (Черное море).
"Базы-то они строят, только флота нет - одна маленькая проблема. Это демонстративное строительство. Главное - заложить первый камень, потому что будет строиться долго. Главное - объявить, что "мы строим базу" на Азове. То же касается и ситуации с Черным морем", - сказал Жарихин.
По его словам, пока что на Украине старые и малоэффективные корабли или маленькие катера, поэтому говорить о каком-то черноморском и тем более азовском флоте Украины рано.
"Это демонстративные действия для того, чтобы еще больше осложнить ситуацию в Азово-Черноморском регионе", - сказал эксперт, подчеркнув, что факт строительства усилит напряженность в регионе и вокруг Крыма.
Он также не исключил связь между строительством двух военно-морских баз с договоренностью с Британией, предполагающей финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.
По его словам, другие страны заинтересованы в помощи Украине - с учетом того, что на Украину конвенция Монтрё о режиме проливов (устанавливает режим прохода военных кораблей нечерноморских государств с существенными ограничениями) не распространяется, проще не вводить в Черное море каждые две-три недели американские эсминцы, а создавать флот на Украине в противовес России.