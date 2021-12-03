https://ria.ru/20211203/ukraina-1762016054.html

Эксперт прокомментировал строительство военно-морских баз на Украине

Эксперт прокомментировал строительство военно-морских баз на Украине - РИА Новости, 03.12.2021

Эксперт прокомментировал строительство военно-морских баз на Украине

Флота под строящиеся базы в Азовском и Черном морях у Украины нет, но он может появиться, Киеву в этом помогут, заявил РИА Новости замдиректора Института стран... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:25

2021-12-03T14:25

2021-12-03T15:38

киев

министерство обороны украины

институт стран снг

черное море

владимир жарихин

алексей резников

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Флота под строящиеся базы в Азовском и Черном морях у Украины нет, но он может появиться, Киеву в этом помогут, заявил РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Азовское море) и Очакове (Черное море).По его словам, пока что на Украине старые и малоэффективные корабли или маленькие катера, поэтому говорить о каком-то черноморском и тем более азовском флоте Украины рано.Он также не исключил связь между строительством двух военно-морских баз с договоренностью с Британией, предполагающей финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота."Надо понимать, что время идет, и постепенно Украина может завести себе флот. Конечно, не такой мощный, как у России или у Турции, но достаточно значимый. Это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего, но послезавтрашнего дня", - сказал Жарихин.По его словам, другие страны заинтересованы в помощи Украине - с учетом того, что на Украину конвенция Монтрё о режиме проливов (устанавливает режим прохода военных кораблей нечерноморских государств с существенными ограничениями) не распространяется, проще не вводить в Черное море каждые две-три недели американские эсминцы, а создавать флот на Украине в противовес России.

https://ria.ru/20211203/ukraina-1761973871.html

https://ria.ru/20211120/general-1759978355.html

киев

черное море

россия

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киев, министерство обороны украины, институт стран снг, черное море, владимир жарихин, алексей резников, россия