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Рогозин сообщил о плане уклонения МКС от обломков американской ракеты

Рогозин сообщил о плане уклонения МКС от обломков американской ракеты - РИА Новости, 03.12.2021

Рогозин сообщил о плане уклонения МКС от обломков американской ракеты

На пятницу намечен маневр уклонения Международной космической станции от обломков американской ракеты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:44

2021-12-03T07:44

2021-12-03T09:31

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На пятницу намечен маневр уклонения Международной космической станции от обломков американской ракеты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Кусок ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5,4 километра.В ноябре о случаях сближения станции с космическим мусором сообщалось трижды. Двенадцатого числа мимо нее пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, потребовался маневр уклонения.Пятнадцатого ноября экипаж спрятался в пристыкованных к станции кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутникового оружия. Другие меры не понадобились.Наконец, 25 ноября мимо МКС пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более пяти километров и не создал помех для работы станции.

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