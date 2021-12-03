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Рогозин сообщил о плане уклонения МКС от обломков американской ракеты
Рогозин сообщил о плане уклонения МКС от обломков американской ракеты - РИА Новости, 03.12.2021
Рогозин сообщил о плане уклонения МКС от обломков американской ракеты
На пятницу намечен маневр уклонения Международной космической станции от обломков американской ракеты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:44
2021-12-03T09:31
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
в мире
илон маск
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На пятницу намечен маневр уклонения Международной космической станции от обломков американской ракеты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Кусок ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5,4 километра.В ноябре о случаях сближения станции с космическим мусором сообщалось трижды. Двенадцатого числа мимо нее пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, потребовался маневр уклонения.Пятнадцатого ноября экипаж спрятался в пристыкованных к станции кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутникового оружия. Другие меры не понадобились.Наконец, 25 ноября мимо МКС пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более пяти километров и не создал помех для работы станции.
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москва, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), в мире, илон маск, россия
07:44 03.12.2021 (обновлено: 09:31 03.12.2021)
 
Рогозин сообщил о плане уклонения МКС от обломков американской ракеты

Глава "Роскосмоса" Рогозин: 3 декабря МКС должна уклониться от космического мусора

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На пятницу намечен маневр уклонения Международной космической станции от обломков американской ракеты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Предварительно 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. — 19.05.1994)", — написал он в Telegram.

Кусок ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5,4 километра.
В ноябре о случаях сближения станции с космическим мусором сообщалось трижды. Двенадцатого числа мимо нее пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, потребовался маневр уклонения.
Пятнадцатого ноября экипаж спрятался в пристыкованных к станции кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутникового оружия. Другие меры не понадобились.
Наконец, 25 ноября мимо МКС пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более пяти километров и не создал помех для работы станции.
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МоскваДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)В миреИлон МаскРоссия
 
 
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