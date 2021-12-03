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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211203/uglich-1762109194.html
Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию центра Углича
Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию центра Углича - РИА Новости, 03.12.2021
Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию центра Углича
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел совещание, посвященное реконструкции центральной части города Углича в 2021-2024 годах, в проект... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:24
2021-12-03T20:24
ярославская область
экономика
углич
ярославская область
михаил евраев
реконструкция
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел совещание, посвященное реконструкции центральной части города Углича в 2021-2024 годах, в проект вложат более 3 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.В пятницу Евраев провел совещание в Угличе, посвященное реконструкции центральной части города.Он подчеркнул, что первыми изменения должны почувствовать местные жители и проект предназначен главным образом для них. "Нам важно создать для угличан благоприятную среду, чтобы они могли гордиться не только историей своего города, но и его настоящим", - подчеркнул врио губернатора.По информации правительства области, в реконструкцию центральной части Углича в 2021 – 2024 годах будет вложено 3,02 миллиарда рублей. На средства одобренного инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,02 миллиарда рублей будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций на ряде улиц и на Советской площади. Планируются благоустройство общественных пространств, замена коммуникаций и покрытия, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм в парке Победы и в районе причала.&nbsp; Еще 2 миллиарда рублей частных инвестиций будет направлено на строительство новой гостиницы на 250 номеров на Успенской площади.В рамках проекта в 2022 году будет создано 200 рабочих мест, сообщает региональное правительство.
https://ria.ru/20211129/zarplata-1761328901.html
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экономика, углич, ярославская область, михаил евраев, реконструкция
20:24 03.12.2021
 
Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию центра Углича

Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию исторического центра Углича

© РИА Новости / Максим БлиновУглич. Россия
Углич. Россия - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел совещание, посвященное реконструкции центральной части города Углича в 2021-2024 годах, в проект вложат более 3 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
В пятницу Евраев провел совещание в Угличе, посвященное реконструкции центральной части города.
"Углич - жемчужина "Золотого кольца". Хотим, чтобы он выглядел достойно и чтобы здесь был хороший сервис. Проект реконструкции изменит облик города. Если мы сделаем все достойно, туристический поток вырастет на порядок", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.
Он подчеркнул, что первыми изменения должны почувствовать местные жители и проект предназначен главным образом для них. "Нам важно создать для угличан благоприятную среду, чтобы они могли гордиться не только историей своего города, но и его настоящим", - подчеркнул врио губернатора.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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По информации правительства области, в реконструкцию центральной части Углича в 2021 – 2024 годах будет вложено 3,02 миллиарда рублей. На средства одобренного инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,02 миллиарда рублей будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций на ряде улиц и на Советской площади. Планируются благоустройство общественных пространств, замена коммуникаций и покрытия, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм в парке Победы и в районе причала.  Еще 2 миллиарда рублей частных инвестиций будет направлено на строительство новой гостиницы на 250 номеров на Успенской площади.
В рамках проекта в 2022 году будет создано 200 рабочих мест, сообщает региональное правительство.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Ярославская областьЭкономикаУгличЯрославская областьМихаил ЕвраевРеконструкция
 
 
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