https://ria.ru/20211203/uglich-1762109194.html

Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию центра Углича

Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию центра Углича - РИА Новости, 03.12.2021

Более трех миллиардов рублей вложат в реконструкцию центра Углича

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел совещание, посвященное реконструкции центральной части города Углича в 2021-2024 годах, в проект... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:24

2021-12-03T20:24

2021-12-03T20:24

ярославская область

экономика

углич

ярославская область

михаил евраев

реконструкция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151280/35/1512803503_0:0:2556:1437_1920x0_80_0_0_61eafcd97ae2fdb0b9d6f366088b9f63.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел совещание, посвященное реконструкции центральной части города Углича в 2021-2024 годах, в проект вложат более 3 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.В пятницу Евраев провел совещание в Угличе, посвященное реконструкции центральной части города.Он подчеркнул, что первыми изменения должны почувствовать местные жители и проект предназначен главным образом для них. "Нам важно создать для угличан благоприятную среду, чтобы они могли гордиться не только историей своего города, но и его настоящим", - подчеркнул врио губернатора.По информации правительства области, в реконструкцию центральной части Углича в 2021 – 2024 годах будет вложено 3,02 миллиарда рублей. На средства одобренного инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,02 миллиарда рублей будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций на ряде улиц и на Советской площади. Планируются благоустройство общественных пространств, замена коммуникаций и покрытия, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм в парке Победы и в районе причала. Еще 2 миллиарда рублей частных инвестиций будет направлено на строительство новой гостиницы на 250 номеров на Успенской площади.В рамках проекта в 2022 году будет создано 200 рабочих мест, сообщает региональное правительство.

https://ria.ru/20211129/zarplata-1761328901.html

https://ria.ru/20211203/avtobusy-1761974325.html

углич

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, углич, ярославская область, михаил евраев, реконструкция