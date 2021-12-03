https://ria.ru/20211203/ubiystvo-1762038533.html

Жительница Челябинской области получила 14 лет колонии за убийство дочери

Жительница Челябинской области получила 14 лет колонии за убийство дочери - РИА Новости, 03.12.2021

Жительница Челябинской области получила 14 лет колонии за убийство дочери

Суд назначил 14 лет колонии общего режима жительнице Челябинской области, обвиняемой в убийстве 7-месячной дочери из-за ее плача, сообщило следственное... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:49

2021-12-03T15:49

2021-12-03T15:49

происшествия

челябинская область

магнитогорск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Суд назначил 14 лет колонии общего режима жительнице Челябинской области, обвиняемой в убийстве 7-месячной дочери из-за ее плача, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, вечером 4 декабря 2020 года в квартире одного из домов города Магнитогорска женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила о косяк дверного проема 7-месячную дочь, которая мешала ей плачем. Ребенок скончался в лечебном учреждении от полученной травмы."Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы… Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), уточняется в сообщении.Пресс-служба Челябинского облсуда отмечает, что в суде подсудимая вину не признала, пояснила, что она находилась в сонном и заторможенном состоянии из-за приема лекарств, случайно ударила дочь о дверной косяк и выронила ее из рук.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда, добавляет облсуд.

https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761821597.html

https://ria.ru/20211202/devochka-1761747305.html

челябинская область

магнитогорск

россия

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происшествия, челябинская область, магнитогорск, следственный комитет россии (ск рф), россия