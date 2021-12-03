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Ветеран МВД, убивший бывшую жену, остался на свободе
Ветеран МВД, убивший бывшую жену, остался на свободе - РИА Новости, 03.12.2021
Ветеран МВД, убивший бывшую жену, остался на свободе
Экс-сотрудника МВД Тагира Велагаева приговорили к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей жены Ужумат Гусейновой в феврале 2019-го, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:07
2021-12-03T14:18
происшествия
махачкала
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-сотрудника МВД Тагира Велагаева приговорили к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей жены Ужумат Гусейновой в феврале 2019-го, сообщает пресс-служба Советского суда Махачкалы.Пара поженилась в конце девяностых, однако спустя 20 лет брак распался. Бывшие супруги поддерживали отношения - у них был общий ребенок."Вечером 4 февраля мы с Ужумат сидели на кухне, пили чай и спокойно обсуждали поступление сына в вуз, — позже на суде рассказывал Велагаев. — Затем она внезапно спросила, почему я не принес денег, и принялась оскорблять мою жену. Я уже собрался уходить, но Ужумат переключилась на моих дочерей. Тогда я выхватил пистолет и ударил ее по голове. Она не остановилась. Я ударил еще и еще. Потом отключился. Когда пришел в себя, экс-супруга уже была мертва. Я не знал, что делать, даже хотел покончить с собой, но остановило наличие детей".Сначала уголовное дело возбудили по статье 105 УК России "Убийство", однако позже переквалифицировали на 107 статью - "Убийство в состоянии аффекта". Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Велагаев действовал в состоянии "сильного душевного волнения".В мае 2020-го Советский суд Махачкалы приговорил экс-полицейского к двум годам ограничения свободы. Родные Гусейновой обжаловали приговор, заявляя, что заключение эксперта - сфальсифицировано. В итоге, решение отменили.На днях тот же суд, где раньше был председателем отец Велагаева, вынес прежний вердикт – два года ограничения свободы. "Велагаев ранее не судим, вину признал полностью и раскаялся, а также сотрудничал со следствием, - объяснили в суде. - Характеризуется положительно, имеет малолетних детей, является пенсионером МВД РФ, инвалидом третьей группы, ветераном боевых действий, награжден орденом Мужества, у него на иждивении находится мать - инвалид первой группы, страдает хроническими заболеваниями".Родственники убитой женщины снова могут обжаловать приговор в Верховном суде. Сейчас Велагаев находится дома и не может покидать пределы города, посещать массовые мероприятия и менять место жительства без разрешения инспекции.
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происшествия, махачкала, россия
14:07 03.12.2021 (обновлено: 14:18 03.12.2021)
 

Ветеран МВД, убивший бывшую жену, остался на свободе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-сотрудника МВД Тагира Велагаева приговорили к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей жены Ужумат Гусейновой в феврале 2019-го, сообщает пресс-служба Советского суда Махачкалы.
Пара поженилась в конце девяностых, однако спустя 20 лет брак распался. Бывшие супруги поддерживали отношения - у них был общий ребенок.
"Вечером 4 февраля мы с Ужумат сидели на кухне, пили чай и спокойно обсуждали поступление сына в вуз, — позже на суде рассказывал Велагаев. — Затем она внезапно спросила, почему я не принес денег, и принялась оскорблять мою жену. Я уже собрался уходить, но Ужумат переключилась на моих дочерей. Тогда я выхватил пистолет и ударил ее по голове. Она не остановилась. Я ударил еще и еще. Потом отключился. Когда пришел в себя, экс-супруга уже была мертва. Я не знал, что делать, даже хотел покончить с собой, но остановило наличие детей".
Сначала уголовное дело возбудили по статье 105 УК России "Убийство", однако позже переквалифицировали на 107 статью - "Убийство в состоянии аффекта". Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Велагаев действовал в состоянии "сильного душевного волнения".
Тагир Велагаев - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
30 апреля 2020, 19:23
"Преследовал годами": экс-милиционер убил бывшую жену и избежал тюрьмы
В мае 2020-го Советский суд Махачкалы приговорил экс-полицейского к двум годам ограничения свободы. Родные Гусейновой обжаловали приговор, заявляя, что заключение эксперта - сфальсифицировано. В итоге, решение отменили.
На днях тот же суд, где раньше был председателем отец Велагаева, вынес прежний вердикт – два года ограничения свободы. "Велагаев ранее не судим, вину признал полностью и раскаялся, а также сотрудничал со следствием, - объяснили в суде. - Характеризуется положительно, имеет малолетних детей, является пенсионером МВД РФ, инвалидом третьей группы, ветераном боевых действий, награжден орденом Мужества, у него на иждивении находится мать - инвалид первой группы, страдает хроническими заболеваниями".
Родственники убитой женщины снова могут обжаловать приговор в Верховном суде. Сейчас Велагаев находится дома и не может покидать пределы города, посещать массовые мероприятия и менять место жительства без разрешения инспекции.
 
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