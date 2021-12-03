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Во имя свободы всем демократическим странам велят ввести цензуру
Во имя свободы всем демократическим странам велят ввести цензуру - РИА Новости, 03.12.2021
Во имя свободы всем демократическим странам велят ввести цензуру
Избранные люди уже знают, что должно произойти на созываемом на следующей неделе администрацией США "саммите за демократию". Точнее, эти избранные диктуют чуть... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:00
2021-12-03T08:10
политика
в мире
авторы
интернет
цензура
джо байден
евросоюз
россия
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Избранные люди уже знают, что должно произойти на созываемом на следующей неделе администрацией США "саммите за демократию". Точнее, эти избранные диктуют чуть не лично Джо Байдену детали того, как этот саммит проводить. Ну ведь не ограничиваться же обменом выступлениями. Суть мероприятия, по их мнению, должна быть в том, что демократии должны заключить там пакт против дезинформации.Тема знакомая, мы об этом на днях говорили на примере доклада Института Аспена насчет того, что интернет, соцсети и прочая информационная среда неожиданно оказалась переполнена данными и мнениями, никак не совпадающими с ортодоксией настоящих демократов — вроде того же Байдена и его партии, так же как их европейских единомышленников. Либералы думали, что интернет окажется их неубиваемым орудием в идейном выравнивании всего мира или хотя бы всего Запада, а тут оказалось, что оппоненты этой процедуры неожиданно сильны и используют те же ресурсы и платформы для, представьте, возражений.Аспеновский доклад говорил о том, что администрации Байдена следует обуздать в США несогласных путем введения еще более жестокой цензуры информационной среды. А сейчас появилась статья в журнале Foreign Affairs, где речь о том же, но шире: все участники "саммита за демократию" должны обязаться сделать то же самое.Авторша этой новой публикации (Нина Янкович, среди прочего — бывший советник украинского правительства) в основном направляет свой гнев против врагов внешних — России и Китая, поскольку считает, что мы научились влиять на выборы во всем мире и мобилизовывать каких угодно оппонентов творящейся сейчас на Западе идеологической революции. Но она признает, что и внутри западных обществ множество противников той идеологии, которую уже не первый год насаждают радикалы от демократии.Ответ на этот вызов, по ее мнению, — "Альянс за будущее интернета". Интернет должен быть свободен. Ну то есть свободен от всех и всяческих республиканцев, популистов, патриотов, в общем — сторонников взглядов, неприятных настоящим демократам. Для этого нужны единые для всех участников саммита правила и технические решения, например если неправильного человека (или целый сайт) забанят в одной сети, то он не должен иметь физической возможности перебегать на другие сети или платформы.Пример, который авторша приводит, великолепен: это история с "отравлением Скрипалей". А именно: когда верные союзники Лондона получили от такового бумажку с сообщением о том, что, кроме русских, это никто не мог сделать — и не стали сомневаться и проверять эту штуку, сразу начав высылать российских дипломатов и придумывать санкции. Ну а как же: если патентованные демократы что-то утверждают, то это и есть истина.На саммит приглашены всякие сомнительные с точки зрения демократии государства, предупреждает статья. Это Бразилия, Филиппины, Индия и так далее. Так вот, если уж они удостоены приглашения, то после саммита не должны прикрываться тем фактом, что их в подобные места зовут: они обязаны соответствовать стандартам "кибергигиены". Да, внутри своей страны тоже — да и вообще, какие там "внутри" и "снаружи" в информационном пространстве? Вдобавок эта кибергигиена сильно поможет жертвам иностранного авторитаризма типа Украины.Оставим в стороне вопрос о том, кто конкретно будет определять в масштабах целой группы государств, что можно, а что нельзя писать и говорить в этом хорошо организованном информационном концлагере. Понятно, что люди такие не только найдутся, они давно уже есть и ведут борьбу не только за то, что всем можно говорить, а еще и как говорить, то есть какими словами. И вот свежий пример — из материала одного из очень неправильных и недемократических людей, автора множества книг и статей американца Рода Дрейера.Он, с цитатами из Оруэлла и собственных книг, рассказывает о том, какие инструкции рассылают своим служащим бюрократы из штаб-квартиры Евросоюза. Там и речи нет о том, чтобы эти служащие критиковали, к примеру, бесконтрольный приток африканских мигрантов в Европу или однополые браки и и так далее. Там диктуются конкретные слова, которыми все указанные (и многие прочие) феномены следует поддерживать. Причем делать это надо в любой компании и любой ситуации.Розданные инструкции поделены на три графы: тема, неправильные слова, правильные слова. Графа первая: не употребляйте слово "европейцы", описывая людей, живущих в Европе, ведь не все они граждане ЕС. Графа вторая: "сегодня все европейцы находятся под защитой новых правил" (так говорить нельзя). Графа третья: "сегодня все люди, живущие в ЕС, находятся под защитой новых правил": вот это — можно.А еще там нельзя говорить о мечте научных фантастов прошлого века — колонизации Марса, а только о заселении Марса. Потому что кто-то из Африки может огорчиться от слова "колонизация". И нельзя говорить "Рождество", а только "праздники", и нельзя говорить "азиат", а следует упоминать "визитеров из Японии" и прочих стран. Про то, как следует высказываться о лесбиянках или гермафродитах, и без того ясно. Там все очень подробно, документ длинный. И далеко не единственный, такие инструкции давно уже распространяются, письменные и устные, а тех, кто не желает им следовать, ждет изгнание — ну, не из всех профессий, работать руками таким людям позволяют (пока).У нас пока в данные факты даже не все верят. Да, в России тоже идет лютая битва ценностей и идей, и если кто-то заявляет, например, что не понимает необходимости Дня Победы, то получает по полной. Так он ведь сначала все-таки высказывается, и слова его доходят иногда до громадных аудиторий. А предлагаемая демократами тотальная цензура для интернета (и вообще жизни) — это, словами Рода Дрейера, когда "скоро не останется ни одного европейца, кто бы еще помнил старые способы говорить и писать, останутся способы только фальсифицированные, которые уничтожают концепцию семьи, церкви и нации".Кстати, нам было бы полезно подключиться к полной и прямой трансляции с этого "саммита за демократию", после чего никаких фильмов ужаса не потребуется.
https://ria.ru/20211130/lavrov-1761416504.html
https://ria.ru/20211113/kitay-1758801629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/sammit-1760484413.html
https://ria.ru/20211125/sammit-1760696527.html
https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, в мире, авторы, интернет, цензура, джо байден, евросоюз, россия
08:00 03.12.2021 (обновлено: 08:10 03.12.2021)
 

Во имя свободы всем демократическим странам велят ввести цензуру

© AFP 2021 / Ed JonesЖенщина в Нью-Йорке проверяет свою учетную запись в соцсети
Женщина в Нью-Йорке проверяет свою учетную запись в соцсети - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Ed Jones
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Избранные люди уже знают, что должно произойти на созываемом на следующей неделе администрацией США "саммите за демократию". Точнее, эти избранные диктуют чуть не лично Джо Байдену детали того, как этот саммит проводить. Ну ведь не ограничиваться же обменом выступлениями. Суть мероприятия, по их мнению, должна быть в том, что демократии должны заключить там пакт против дезинформации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 11:44
Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров
Тема знакомая, мы об этом на днях говорили на примере доклада Института Аспена насчет того, что интернет, соцсети и прочая информационная среда неожиданно оказалась переполнена данными и мнениями, никак не совпадающими с ортодоксией настоящих демократов — вроде того же Байдена и его партии, так же как их европейских единомышленников. Либералы думали, что интернет окажется их неубиваемым орудием в идейном выравнивании всего мира или хотя бы всего Запада, а тут оказалось, что оппоненты этой процедуры неожиданно сильны и используют те же ресурсы и платформы для, представьте, возражений.
Аспеновский доклад говорил о том, что администрации Байдена следует обуздать в США несогласных путем введения еще более жестокой цензуры информационной среды. А сейчас появилась статья в журнале Foreign Affairs, где речь о том же, но шире: все участники "саммита за демократию" должны обязаться сделать то же самое.
Авторша этой новой публикации (Нина Янкович, среди прочего — бывший советник украинского правительства) в основном направляет свой гнев против врагов внешних — России и Китая, поскольку считает, что мы научились влиять на выборы во всем мире и мобилизовывать каких угодно оппонентов творящейся сейчас на Западе идеологической революции. Но она признает, что и внутри западных обществ множество противников той идеологии, которую уже не первый год насаждают радикалы от демократии.
Люди проходят мимо магазина Huawei в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 08:00
Символ бесконечного кошмара: Китай побеждает Америку боевыми принцессами
Ответ на этот вызов, по ее мнению, — "Альянс за будущее интернета". Интернет должен быть свободен. Ну то есть свободен от всех и всяческих республиканцев, популистов, патриотов, в общем — сторонников взглядов, неприятных настоящим демократам. Для этого нужны единые для всех участников саммита правила и технические решения, например если неправильного человека (или целый сайт) забанят в одной сети, то он не должен иметь физической возможности перебегать на другие сети или платформы.
Пример, который авторша приводит, великолепен: это история с "отравлением Скрипалей". А именно: когда верные союзники Лондона получили от такового бумажку с сообщением о том, что, кроме русских, это никто не мог сделать — и не стали сомневаться и проверять эту штуку, сразу начав высылать российских дипломатов и придумывать санкции. Ну а как же: если патентованные демократы что-то утверждают, то это и есть истина.
На саммит приглашены всякие сомнительные с точки зрения демократии государства, предупреждает статья. Это Бразилия, Филиппины, Индия и так далее. Так вот, если уж они удостоены приглашения, то после саммита не должны прикрываться тем фактом, что их в подобные места зовут: они обязаны соответствовать стандартам "кибергигиены". Да, внутри своей страны тоже — да и вообще, какие там "внутри" и "снаружи" в информационном пространстве? Вдобавок эта кибергигиена сильно поможет жертвам иностранного авторитаризма типа Украины.
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джл Байдена - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:48Сказано в эфире
"Прошлый век": Россию не позвали на "Саммит за демократию"
Оставим в стороне вопрос о том, кто конкретно будет определять в масштабах целой группы государств, что можно, а что нельзя писать и говорить в этом хорошо организованном информационном концлагере. Понятно, что люди такие не только найдутся, они давно уже есть и ведут борьбу не только за то, что всем можно говорить, а еще и как говорить, то есть какими словами. И вот свежий пример — из материала одного из очень неправильных и недемократических людей, автора множества книг и статей американца Рода Дрейера.
Он, с цитатами из Оруэлла и собственных книг, рассказывает о том, какие инструкции рассылают своим служащим бюрократы из штаб-квартиры Евросоюза. Там и речи нет о том, чтобы эти служащие критиковали, к примеру, бесконтрольный приток африканских мигрантов в Европу или однополые браки и и так далее. Там диктуются конкретные слова, которыми все указанные (и многие прочие) феномены следует поддерживать. Причем делать это надо в любой компании и любой ситуации.
Розданные инструкции поделены на три графы: тема, неправильные слова, правильные слова. Графа первая: не употребляйте слово "европейцы", описывая людей, живущих в Европе, ведь не все они граждане ЕС. Графа вторая: "сегодня все европейцы находятся под защитой новых правил" (так говорить нельзя). Графа третья: "сегодня все люди, живущие в ЕС, находятся под защитой новых правил": вот это — можно.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 13:23
В МИД раскритиковали организуемый США "саммит за демократию"
А еще там нельзя говорить о мечте научных фантастов прошлого века — колонизации Марса, а только о заселении Марса. Потому что кто-то из Африки может огорчиться от слова "колонизация". И нельзя говорить "Рождество", а только "праздники", и нельзя говорить "азиат", а следует упоминать "визитеров из Японии" и прочих стран. Про то, как следует высказываться о лесбиянках или гермафродитах, и без того ясно. Там все очень подробно, документ длинный. И далеко не единственный, такие инструкции давно уже распространяются, письменные и устные, а тех, кто не желает им следовать, ждет изгнание — ну, не из всех профессий, работать руками таким людям позволяют (пока).
У нас пока в данные факты даже не все верят. Да, в России тоже идет лютая битва ценностей и идей, и если кто-то заявляет, например, что не понимает необходимости Дня Победы, то получает по полной. Так он ведь сначала все-таки высказывается, и слова его доходят иногда до громадных аудиторий. А предлагаемая демократами тотальная цензура для интернета (и вообще жизни) — это, словами Рода Дрейера, когда "скоро не останется ни одного европейца, кто бы еще помнил старые способы говорить и писать, останутся способы только фальсифицированные, которые уничтожают концепцию семьи, церкви и нации".
Кстати, нам было бы полезно подключиться к полной и прямой трансляции с этого "саммита за демократию", после чего никаких фильмов ужаса не потребуется.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 04:14
Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН
 
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