Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/suslov-1762116820.html
Арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО
Арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО - РИА Новости, 03.12.2021
Арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО
Арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов был ранее судим в Ханты-Мансийском районном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:31
2021-12-03T21:31
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов был ранее судим в Ханты-Мансийском районном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы."Суслов в 2020 году был осужден Ханты-Мансийским районным судом", - рассказал собеседник агентства.Ранее об этом сообщал информированный источник агентства. При этом ряд СМИ со ссылкой на бывшего адвоката Суслова Владимира Брюхова сообщили, что его экс-подзащитный и обвиняемый в госизмене – два разных человека.В беседе с РИА Новости Брюхов отметил, что он на самом деле не следил за судьбой Суслова после приговора, так как защищал его в качестве адвоката по назначению. У него также не сохранилось контактов с семьей осужденного.Как следует из опубликованного приговора Ханты-Мансийского районного суда, мужчина в 2020 году был приговорен к пяти годам и девяти месяцам колонии за 10 эпизодов мошенничества, и несколько из них могли привлечь внимание сотрудников ФСБ.Так, в одном случае Суслов пообещал помочь женщине с трудоустройством в МИД РФ, а именно в посольство России в Финляндии. За "содействие" в общей сложности он получил от потерпевшей 2,6 миллиона рублей, после чего пропал.Из другого эпизода следует, что он предложил содействие в заключении контракта с ФКУ ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр) МВД России для разработки технологичной системы. Для "решения организационных вопросов" он затребовал 4,3 миллиона рублей, которые присвоил себе. В приговоре указано, что Суслов показывал потерпевшему "корочку" сотрудника ФСБ.Также Суслов обманом приобрел самоходную машину ВТС у "Центра медицины катастроф" (по приговору технику вернули владельцу).Суд установил, что обвиняемый не являлся сотрудником ФСБ и не имеет отношения к министерству иностранных дел РФ.К моменту появления уголовного дела о госизмене Суслов отбывал наказание в колонии. По всей видимости, оттуда его и эпатировали в Москву.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Суслов был арестован до 29 января по обвинению в госизмене. Неизвестно, что именно вменяется мужчине, в том числе из-за содержащихся в деле секретных сведений - в суде лишь уточнили, что он был безработным.
https://ria.ru/20170201/1486969087.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
21:31 03.12.2021
 
Арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО

В суде подтвердили, что арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов был ранее судим в Ханты-Мансийском районном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
"Суслов в 2020 году был осужден Ханты-Мансийским районным судом", - рассказал собеседник агентства.
Работник ФСБ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2017
1 февраля 2017, 17:24
"Компьютерная" госизмена в ФСБ: какое наказание грозит арестованным
Ранее об этом сообщал информированный источник агентства. При этом ряд СМИ со ссылкой на бывшего адвоката Суслова Владимира Брюхова сообщили, что его экс-подзащитный и обвиняемый в госизмене – два разных человека.
В беседе с РИА Новости Брюхов отметил, что он на самом деле не следил за судьбой Суслова после приговора, так как защищал его в качестве адвоката по назначению. У него также не сохранилось контактов с семьей осужденного.
Как следует из опубликованного приговора Ханты-Мансийского районного суда, мужчина в 2020 году был приговорен к пяти годам и девяти месяцам колонии за 10 эпизодов мошенничества, и несколько из них могли привлечь внимание сотрудников ФСБ.
Так, в одном случае Суслов пообещал помочь женщине с трудоустройством в МИД РФ, а именно в посольство России в Финляндии. За "содействие" в общей сложности он получил от потерпевшей 2,6 миллиона рублей, после чего пропал.
Из другого эпизода следует, что он предложил содействие в заключении контракта с ФКУ ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр) МВД России для разработки технологичной системы. Для "решения организационных вопросов" он затребовал 4,3 миллиона рублей, которые присвоил себе. В приговоре указано, что Суслов показывал потерпевшему "корочку" сотрудника ФСБ.
Также Суслов обманом приобрел самоходную машину ВТС у "Центра медицины катастроф" (по приговору технику вернули владельцу).
Суд установил, что обвиняемый не являлся сотрудником ФСБ и не имеет отношения к министерству иностранных дел РФ.
К моменту появления уголовного дела о госизмене Суслов отбывал наказание в колонии. По всей видимости, оттуда его и эпатировали в Москву.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Суслов был арестован до 29 января по обвинению в госизмене. Неизвестно, что именно вменяется мужчине, в том числе из-за содержащихся в деле секретных сведений - в суде лишь уточнили, что он был безработным.
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
Лента новостейМолния
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинациейЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях