https://ria.ru/20211203/suslov-1762116820.html

Арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО

Арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО - РИА Новости, 03.12.2021

Арестованный за госизмену Суслов был ранее судим в ХМАО

Арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов был ранее судим в Ханты-Мансийском районном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:31

2021-12-03T21:31

2021-12-03T21:31

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов был ранее судим в Ханты-Мансийском районном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы."Суслов в 2020 году был осужден Ханты-Мансийским районным судом", - рассказал собеседник агентства.Ранее об этом сообщал информированный источник агентства. При этом ряд СМИ со ссылкой на бывшего адвоката Суслова Владимира Брюхова сообщили, что его экс-подзащитный и обвиняемый в госизмене – два разных человека.В беседе с РИА Новости Брюхов отметил, что он на самом деле не следил за судьбой Суслова после приговора, так как защищал его в качестве адвоката по назначению. У него также не сохранилось контактов с семьей осужденного.Как следует из опубликованного приговора Ханты-Мансийского районного суда, мужчина в 2020 году был приговорен к пяти годам и девяти месяцам колонии за 10 эпизодов мошенничества, и несколько из них могли привлечь внимание сотрудников ФСБ.Так, в одном случае Суслов пообещал помочь женщине с трудоустройством в МИД РФ, а именно в посольство России в Финляндии. За "содействие" в общей сложности он получил от потерпевшей 2,6 миллиона рублей, после чего пропал.Из другого эпизода следует, что он предложил содействие в заключении контракта с ФКУ ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр) МВД России для разработки технологичной системы. Для "решения организационных вопросов" он затребовал 4,3 миллиона рублей, которые присвоил себе. В приговоре указано, что Суслов показывал потерпевшему "корочку" сотрудника ФСБ.Также Суслов обманом приобрел самоходную машину ВТС у "Центра медицины катастроф" (по приговору технику вернули владельцу).Суд установил, что обвиняемый не являлся сотрудником ФСБ и не имеет отношения к министерству иностранных дел РФ.К моменту появления уголовного дела о госизмене Суслов отбывал наказание в колонии. По всей видимости, оттуда его и эпатировали в Москву.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Суслов был арестован до 29 января по обвинению в госизмене. Неизвестно, что именно вменяется мужчине, в том числе из-за содержащихся в деле секретных сведений - в суде лишь уточнили, что он был безработным.

https://ria.ru/20170201/1486969087.html

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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия