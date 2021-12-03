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В Калужской области дали срок мужчине, вытолкнувшему девушку из окна
В Калужской области дали срок мужчине, вытолкнувшему девушку из окна - РИА Новости, 03.12.2021
В Калужской области дали срок мужчине, вытолкнувшему девушку из окна
Житель Калужской области приговорен к 4 годам колонии за то, что вытолкнул гражданку Нигерии из окна третьего этажа, возмутившись расценками на ее интимные... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:01
2021-12-03T13:01
2021-12-03T13:01
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Житель Калужской области приговорен к 4 годам колонии за то, что вытолкнул гражданку Нигерии из окна третьего этажа, возмутившись расценками на ее интимные услуги."Судом установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной на третьем этаже одного из домов города Балабаново, в ходе ссоры с потерпевшей, вытолкнул ее в открытое окно квартиры", - сообщает в пятницу прокуратура Калужской области. Сообщается, что потерпевшая – гражданка Нигерии, осужденный – 28-летний местный житель. В результате падения девушка выжила благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, отмечает прокуратура."Судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура региона.Представитель СУСК России по региону уточнила РИА Новости, что девушка приехала в Калужскую область из Москвы с целью оказания интимных услуг мужчинам, и в квартире с осужденным оказалась с этой целью. По-русски она говорит плохо, отметила она. По словам собеседницы, конфликт возник из-за цен на услуги девушки.
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происшествия, калужская область
В Калужской области дали срок мужчине, вытолкнувшему девушку из окна
В Калужской области осудили мужчину, вытолкнувшего гражданку Нигерии из окна
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Житель Калужской области приговорен к 4 годам колонии за то, что вытолкнул гражданку Нигерии из окна третьего этажа, возмутившись расценками на ее интимные услуги.
"Судом установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной на третьем этаже одного из домов города Балабаново, в ходе ссоры с потерпевшей, вытолкнул ее в открытое окно квартиры", - сообщает в пятницу прокуратура Калужской области. Сообщается, что потерпевшая – гражданка Нигерии, осужденный – 28-летний местный житель. В результате падения девушка выжила благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, отмечает прокуратура.
"Судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура региона.
Представитель СУСК России по региону уточнила РИА Новости, что девушка приехала в Калужскую область
из Москвы с целью оказания интимных услуг мужчинам, и в квартире с осужденным оказалась с этой целью. По-русски она говорит плохо, отметила она. По словам собеседницы, конфликт возник из-за цен на услуги девушки.