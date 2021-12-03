https://ria.ru/20211203/standart-1762006263.html
Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт
Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт - РИА Новости, 03.12.2021
Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт
Россия и Китай утвердили первый стандарт "Авиационная техника. Требования к акустическому проектированию пассажирского салона и кабины экипажа самолетов",... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:37
2021-12-03T13:37
2021-12-03T13:37
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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай утвердили первый стандарт "Авиационная техника. Требования к акустическому проектированию пассажирского салона и кабины экипажа самолетов", следует из результатов специальной рабочей группы по стандартизации Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской авиации и гражданского авиастроения.Как пишет "Российская газета", стороны отметили, что принятие документа стало беспрецедентным событием в 20-летней истории российско-китайского сотрудничества в сфере стандартизации.Подчеркивается, что на этапе проектирования будет урегулирован уровень шума в салоне и требования к проектированию в части акустики.
https://ria.ru/20211128/kitay-1761134514.html
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