https://ria.ru/20211203/standart-1762006263.html

Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт

Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт - РИА Новости, 03.12.2021

Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт

Россия и Китай утвердили первый стандарт "Авиационная техника. Требования к акустическому проектированию пассажирского салона и кабины экипажа самолетов",... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:37

2021-12-03T13:37

2021-12-03T13:37

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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай утвердили первый стандарт "Авиационная техника. Требования к акустическому проектированию пассажирского салона и кабины экипажа самолетов", следует из результатов специальной рабочей группы по стандартизации Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской авиации и гражданского авиастроения.Как пишет "Российская газета", стороны отметили, что принятие документа стало беспрецедентным событием в 20-летней истории российско-китайского сотрудничества в сфере стандартизации.Подчеркивается, что на этапе проектирования будет урегулирован уровень шума в салоне и требования к проектированию в части акустики.

https://ria.ru/20211128/kitay-1761134514.html

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