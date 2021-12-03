09:12 03.12.2021 (обновлено: 09:25 03.12.2021)
Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав россиян в США
Москалькова призвала правозащитников обратить внимание на нарушение прав россиян в США
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
"Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной", - цитирует пресс-служба слова Москальковой.
Российский омбудсмен сожалеет, что сложная политическая обстановка дополнительно накаляется действиями государственных органов США, продолжающих необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры.