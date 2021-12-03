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Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав россиян в США
Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав россиян в США - РИА Новости, 03.12.2021
Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав россиян в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав соотечественников,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:12
2021-12-03T09:25
сша
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.Российский омбудсмен сожалеет, что сложная политическая обстановка дополнительно накаляется действиями государственных органов США, продолжающих необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры.
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сша, татьяна москалькова, россия
09:12 03.12.2021 (обновлено: 09:25 03.12.2021)
 
Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав россиян в США

Москалькова призвала правозащитников обратить внимание на нарушение прав россиян в США

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
"Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной", - цитирует пресс-служба слова Москальковой.
Российский омбудсмен сожалеет, что сложная политическая обстановка дополнительно накаляется действиями государственных органов США, продолжающих необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры.
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СШАТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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