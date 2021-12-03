Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав россиян в США

"Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной", - цитирует пресс-служба слова Москальковой.