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Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ

Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ - РИА Новости, 03.12.2021

Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ

Западные политики и руководители силовых ведомств, тридцать лет назад радовавшиеся уничтожению КГБ СССР и полагавшие, что Россия фактически лишилась сильных... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T03:19

2021-12-03T03:19

2021-12-03T12:22

общество

вашингтон (город)

ссср

москва

борис ельцин

александр бортников

михаил горбачев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Западные политики и руководители силовых ведомств, тридцать лет назад радовавшиеся уничтожению КГБ СССР и полагавшие, что Россия фактически лишилась сильных спецслужб, сильно просчитались: по прошествии времени органы безопасности России не только возродились, но и стали еще мощнее, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Третьего декабря 1991 года президент Советского Союза Михаил Горбачев подписал закон "О реорганизации органов государственной безопасности". На основании этого закона Комитет государственной безопасности СССР упразднялся, а на переходный период на его базе создавались Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР (в настоящее время Служба внешней разведки).А ведь в тот период западные страны не скрывали своего торжества по поводу происходившего с российскими "органами", вспоминает он."Тогда американцы прекратили финансирование большого количества своих агентов влияния в России. В самом деле, зачем платить, если все, что задумано в Вашингтоне, решится само?" — отметил собеседник агентства. "И как апофеоз, позже, осенью 1992 года, тогдашний директор ЦРУ Роберт Гейтс, приезжавший в Москву, прошел под зарубежные телекамеры по Красной площади, заявив, что совершает личный парад победы, имея в виду победу над Россией в холодной войне", — добавил Михайлов.Но те, кто 30 лет назад за рубежом радостно потирал руки, наблюдая за деградацией российских спецслужб, сейчас наверняка испытывают противоположные эмоции, сказал Михайлов."Россия не просто восстановила систему своих органов безопасности, но и еще больше ее укрепила. И технически, и кадрами. На Западе думали, что они нас ущучат и мы потеряем способность добывать разведывательную информацию, противостоять иностранным разведкам, бороться с террористами, защищать конституционный строй. Но они сильно просчитались", — сказал Михайлов."Мы являемся страной, если выражаться медицинскими терминами, с повышенной способностью к регенерации. Казавшиеся отмершими "мускулы" оживают и набирают еще большую силу, позволяя решать любую задачу", — добавил он.Очень важным событием, позволившим не добить окончательно отечественные специальные службы на сломе эпох, а сохранить то, что осталось, стала отмена в январе 1992 года Конституционным судом указа об образовании единого Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР, подписанного президентом России Борисом Ельциным 19 декабря 1991 года, полагает Михайлов."Тогда кто только не вмешался – политики, религиозные, общественные деятельности, все, кто понимал, что такое система безопасности государства, и что нельзя допустить окончательного развала спецслужб путем слияния с МВД", — сказал Михайлов. И 24 января 1992 года Ельцин подписал новый указ — об образовании Министерства безопасности России на базе упраздняемых Агентства федеральной безопасности РСФСР, созданного в 1991 году на базе КГБ РСФСР, и Межреспубликанской службы безопасности.Министерство безопасности в 1993 году было преобразовано в Федеральную службу контрразведки, а в 1995 году ФСК переименовали в Федеральную службу безопасности."Но восстанавливать работу было очень сложно. Во многих случаях практически с нуля", — отметил Михайлов.Однако самое главное, что способствовало возрождению российских органов безопасности, — это отсутствие кадровой чехарды в их руководстве, полагает Михайлов. Это сделано благодаря президенту Владимиру Путину, отметил он. "Путин поступил мудро, не став менять директоров ФСБ одного за другим, как делал Ельцин", — добавил собеседник агентства. За восемь лет, что во главе государства стоял Ельцин, сменилось восемь руководителей "органов". А за более чем 20 последних лет ФСБ возглавляли два человека — Николай Патрушев (в 1999-2008 годах) и Александр Бортников (с 2008 года по настоящее время)."Когда нет чехарды в кадрах — это очень важно. Ведь консервативность в хорошем смысле слова — залог успешной работы спецслужб. Тогда можно и воспитывать кадры, и передавать опыт, и планировать операции на несколько лет вперед. При Ельцине это было практически невозможно", — отметил Михайлов. По его словам, при Путине органы безопасности вновь стали наполняться профессионалами, которые, в свою очередь, учили и приходящее пополнение, передавая новым сотрудникам свой большой опыт и лучшие традиции."И мы видим результаты современных органов безопасности", — добавил Михайлов. Время от времени поступают сообщения о пресечении попыток терактов на стадии замысла, о разоблачении агентуры зарубежных разведок и так далее, отметил он. "Так что на Западе прекрасно понимают, что в итоге вышло совсем не так, как им виделось в 1991 году", — подытожил Михайлов.

https://ria.ru/20210819/utechki-1746297786.html

https://ria.ru/20210819/vympel-1746299824.html

https://ria.ru/20210816/eltsin-1745953457.html

https://ria.ru/20210804/genotsid-1744388117.html

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общество, вашингтон (город), ссср, москва, борис ельцин, александр бортников, михаил горбачев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия