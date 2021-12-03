https://ria.ru/20211203/sotsobekty-1762027841.html

Бочкарев: в Москве с начала года построили 78 социальных объектов

Бочкарев: в Москве с начала года построили 78 социальных объектов - РИА Новости, 03.12.2021

Бочкарев: в Москве с начала года построили 78 социальных объектов

В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различного назначения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:15

2021-12-03T15:15

2021-12-03T15:15

общество

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 3 дек - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различного назначения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.В частности, по словам заммэра, в городе с начала года ввели в эксплуатацию десять объектов здравоохранения, 17 спортивных объектов и два – для учреждений культуры.Ранее глава столичного стройкомплекса сообщил, что всего с начала года в Москве построено более 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости.

https://ria.ru/20210916/nedvizhimost-1750383773.html

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общество, москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы