Бочкарев: в Москве с начала года построили 78 социальных объектов
© Стройкомплекс МосквыДетский сад "Волшебная долина" на 220 мест в поселке Коммунарка
© Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 3 дек - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различного назначения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.
"Комплексное развитие территорий – важная составляющая для сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. За 11 месяцев этого года совместными усилиями города и инвесторов построено 78 социальных объектов различной направленности на 615 тысяч квадратных метров суммарно", – отметил он.
В частности, по словам заммэра, в городе с начала года ввели в эксплуатацию десять объектов здравоохранения, 17 спортивных объектов и два – для учреждений культуры.
"Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов. Причем по дошкольным учреждениям мы даже перевыполнили план на несколько объектов", – добавил Бочкарёв.
Ранее глава столичного стройкомплекса сообщил, что всего с начала года в Москве построено более 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости.