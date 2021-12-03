https://ria.ru/20211203/sotrudnichestvo-1761969818.html

В Германии оценили перспективы сотрудничества с Россией

В Германии оценили перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 03.12.2021

В Германии оценили перспективы сотрудничества с Россией

Германия хочет торговать и сотрудничать с Россией, но вопросы безопасности партнеров в Восточной Европе важнее, заявил лидер Свободной демократической партии... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:00

2021-12-03T11:00

2021-12-03T11:00

в мире

киев

нато

восточная европа

северный поток — 2

кристиан линднер

россия

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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Германия хочет торговать и сотрудничать с Россией, но вопросы безопасности партнеров в Восточной Европе важнее, заявил лидер Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер, который может возглавить Минфин."С обеспокоенностью наблюдаем за действиями России, в том числе на границе с Украиной. Все должны знать, что мы хотим сотрудничества и торговли с Россией, но в случае сомнений интересы безопасности наших партнеров и друзей в Восточной Европе и уважение международного права для нас важнее", - сказал Линднер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Говоря о трубопроводе "Северный поток 2" политик отметил, что ФРГ еще долго будет нуждаться в газе, но трубопровод не должен превратиться в "объект геополитики".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. РФ отвергала все обвинения, заявляя, что перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.По поводу газопровода "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, РФ не раз заявляла, что он коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211130/nato-1761557075.html

https://ria.ru/20211128/germaniya-1761152230.html

киев

восточная европа

россия

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в мире, киев, нато, восточная европа, северный поток — 2, кристиан линднер, россия