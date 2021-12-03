https://ria.ru/20211203/soldat-1762065555.html

Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата

Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 03.12.2021

Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата

Ежегодно в России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. Ровно 55 лет назад в Александровском саду у стен Кремля был перезахоронен прах рядового, найденного в братской могиле под Зеленоградом.

2021-12-03T17:05

2021-12-03T17:05

2021-12-03T17:08

видео

история

могила неизвестного солдата

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Москва готовилась отмечать 25-ю годовщину разгрома немцев под столицей и планировала установить мемориал всем безызвестным, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент решили возвести на новой могиле бойца, обнаруженного в форме без опознавательных знаков и без имени. Спустя полгода на месте его захоронения открыли большой мемориальный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". Здесь и сейчас горит Вечный огонь, зажженный от пламени с Марсова поля в Санкт-Петербурге.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата Ежегодно в России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. Ровно 55 лет назад в Александровском саду у стен Кремля был захоронен прах рядового, найденного в братской могиле под Зеленоградом. Москва готовилась отмечать 25-ю годовщину разгрома немцев под столицей и планировала установить мемориал всем безызвестным, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент решили возвести на новой могиле бойца, обнаруженного в форме без опознавательных знаков и без имени. Спустя полгода на месте его захоронения открыли большой мемориальный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". Здесь и сейчас горит Вечный огонь, зажженный от пламени с Марсова поля в Санкт-Петербурге. 2021-12-03T17:05 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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