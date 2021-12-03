https://ria.ru/20211203/soldat-1762065555.html
Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата
Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 03.12.2021
Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата
Ежегодно в России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. Ровно 55 лет назад в Александровском саду у стен Кремля был перезахоронен прах рядового, найденного в братской могиле под Зеленоградом.
2021-12-03T17:05
2021-12-03T17:05
2021-12-03T17:08
видео
история
могила неизвестного солдата
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Москва готовилась отмечать 25-ю годовщину разгрома немцев под столицей и планировала установить мемориал всем безызвестным, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент решили возвести на новой могиле бойца, обнаруженного в форме без опознавательных знаков и без имени. Спустя полгода на месте его захоронения открыли большой мемориальный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". Здесь и сейчас горит Вечный огонь, зажженный от пламени с Марсова поля в Санкт-Петербурге.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762062231_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_300501d45538849eb210b15eb658a0f3.jpg
Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата
Ежегодно в России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. Ровно 55 лет назад в Александровском саду у стен Кремля был захоронен прах рядового, найденного в братской могиле под Зеленоградом. Москва готовилась отмечать 25-ю годовщину разгрома немцев под столицей и планировала установить мемориал всем безызвестным, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент решили возвести на новой могиле бойца, обнаруженного в форме без опознавательных знаков и без имени. Спустя полгода на месте его захоронения открыли большой мемориальный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". Здесь и сейчас горит Вечный огонь, зажженный от пламени с Марсова поля в Санкт-Петербурге.
2021-12-03T17:05
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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видео, история, могила неизвестного солдата, видео
Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата
Ежегодно в России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. Ровно 55 лет назад в Александровском саду у стен Кремля был перезахоронен прах рядового, найденного в братской могиле под Зеленоградом.
2021-12-03T17:05
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PT1M52S
17:05 03.12.2021 (обновлено: 17:08 03.12.2021)
Рядовой у стен Кремля. 55 лет могиле Неизвестного солдата
Ежегодно в России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. Ровно 55 лет назад в Александровском саду у стен Кремля был перезахоронен прах рядового, найденного в братской могиле под Зеленоградом.