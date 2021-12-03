https://ria.ru/20211203/soglashenie-1764937712.html

Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве

Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.12.2021

Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Самарской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-03T16:10

2021-12-03T16:10

2021-12-22T16:38

самарская область

дмитрий азаров

жилье

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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Самарской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает министерство строительства области.Одна из главных целей заключенного соглашения – сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и наращивание объемов строительства."Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом. Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии", - отметил губернатор области Дмитрий Азаров.Согласно документу, фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.В рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена.Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.

https://realty.ria.ru/20210319/zhkkh-1601936607.html

https://ria.ru/20211217/shkoly-1764319124.html

самарская область

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самарская область, дмитрий азаров, жилье