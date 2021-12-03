https://ria.ru/20211203/soglashenie-1764937712.html
Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве
Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.12.2021
Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Самарской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-03T16:10
2021-12-03T16:10
2021-12-22T16:38
самарская область
дмитрий азаров
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764941595_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_f393fef0c281d04addbd39a71f1d41aa.jpg
САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Самарской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает министерство строительства области.Одна из главных целей заключенного соглашения – сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и наращивание объемов строительства."Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом. Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии", - отметил губернатор области Дмитрий Азаров.Согласно документу, фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.В рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена.Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.
https://realty.ria.ru/20210319/zhkkh-1601936607.html
https://ria.ru/20211217/shkoly-1764319124.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764941595_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_8717945f48d16c8c1550455f195c7ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, жилье
САМАРА, 3 дек – РИА Новости.
Правительство Самарской области
и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает министерство строительства области.
Одна из главных целей заключенного соглашения – сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и наращивание объемов строительства.
"Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом. Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии", - отметил губернатор области Дмитрий Азаров
.
Согласно документу, фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.
"Сегодня мы подписываем очень важное соглашение: во-первых, люди, которые проживают в аварийном жилье, переедут в новые квартиры. Во-вторых, что немаловажно – они будут переселены в район, где в том числе построят объекты социальной инфраструктуры. И в-третьих – на этих территориях будет возведено почти 260 тысяч квадратных метров комфортного и безопасного жилья. Это очень важно для развития городской инфраструктуры в Самаре", – подчеркнул гендиректор фонда Константин Цицин
.
В рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена.
Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.