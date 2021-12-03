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Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве
Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.12.2021
Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Самарской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-03T16:10
2021-12-22T16:38
самарская область
дмитрий азаров
жилье
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Самарской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает министерство строительства области.Одна из главных целей заключенного соглашения – сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и наращивание объемов строительства."Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом. Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии", - отметил губернатор области Дмитрий Азаров.Согласно документу, фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.В рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена.Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.
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самарская область, дмитрий азаров, жилье
16:10 03.12.2021 (обновлено: 16:38 22.12.2021)
 

Самарская область и Фонд ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве

CC BY 4.0 / министерство строительства Самарской области / Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Фонда ЖКХ Самарской области Константин Цицин во время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Фонда ЖКХ Самарской области Константин Цицин во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
CC BY 4.0 / министерство строительства Самарской области /
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Самарской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает министерство строительства области.
Одна из главных целей заключенного соглашения – сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и наращивание объемов строительства.
"Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом. Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии", - отметил губернатор области Дмитрий Азаров.
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Согласно документу, фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.
"Сегодня мы подписываем очень важное соглашение: во-первых, люди, которые проживают в аварийном жилье, переедут в новые квартиры. Во-вторых, что немаловажно – они будут переселены в район, где в том числе построят объекты социальной инфраструктуры. И в-третьих – на этих территориях будет возведено почти 260 тысяч квадратных метров комфортного и безопасного жилья. Это очень важно для развития городской инфраструктуры в Самаре", – подчеркнул гендиректор фонда Константин Цицин.
В рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена.
Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.
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