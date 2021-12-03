https://ria.ru/20211203/sobyanin-1762108243.html

Созданные в Москве цифровые сервисы могут передать другим странам

Созданные в Москве цифровые сервисы могут передать другим странам - РИА Новости, 03.12.2021

Созданные в Москве цифровые сервисы могут передать другим странам

Созданные в Москве цифровые сервисы и системы могут быть переданы другим городам и странам, сообщил в пятницу мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:15

2021-12-03T20:15

2021-12-03T20:15

общество

технологии

москва

сергей собянин

цифровизация

россия

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ДУБАЙ (ОАЭ), 3 дек - РИА Новости. Созданные в Москве цифровые сервисы и системы могут быть переданы другим городам и странам, сообщил в пятницу мэр российской столицы Сергей Собянин.Он уточнил, что несколько лет назад в Москве начали цифровую трансформацию городской системы здравоохранения. По его словам, сегодня единый цифровой контур охватывает практически всю информацию о пациентах: каждый визит к врачу, анализ, исследование отображаются в электронной медицинской карте, которая обрабатывается при помощи технологий искусственного интеллекта."Когда пациент приходит к врачу, то специальная технология клинических подсказок обрабатывает информацию о симптомах и предлагает врачу возможный вариант диагноза и список исследований, которые рекомендуются пациенту. Когда пациент делает КТ, то первичную расшифровку снимка осуществляет специальная программа цифрового зрения. Благодаря данной программе мы смогли в десятки раз сократить время диагностики ковидной пневмонии, и тем самым спасти десятки тысяч жизней", - сказал мэр.Собянин подчеркнул, что цифровая трансформация в Москве является не единственным направлением в модернизации здравоохранения. "Параллельно мы инвестируем миллиарды долларов в строительство и ремонт медицинских учреждений, закупку современных техники и оборудования, лекарств, обучение врачей и другие направления. Как результат этих усилий - сегодня Москва готовится начать переход к по-настоящему персонализированной медицине", - добавил он.Мэр отметил, что серьезной проблемой для многих мегаполисов мира является дистанция между городскими властям и простыми жителями: "обычному человеку порой очень трудно донести свою точку зрения до руководства многомиллионного города". Но цифровая трансформация позволила Москве частично решить эту проблему. Так, две городские онлайн-платформы "Наш город" и "Активный гражданин" позволяют москвичам, во-первых, публично заявить о проблеме и проконтролировать ее решение, а во-вторых, голосовать и принимать варианты решения тех или иных проблем. "Последние годы москвичи все реже ходят в государственные учреждения, большинство справок и пособий можно получить в электронном виде с помощью городского портала mos.ru - одного из самых продвинутых на планете. Портал открыт для жителей других городов и стран. Если вам нужно решить какой-то вопрос с городскими властями Москвы, то во многих случаях для этого не надо приезжать даже в город, вопрос может быть решен и дистанционно", - сказал Собянин.ЦИФРА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ"Перспектива взаимодействия с гражданами - все та же персонализация городских услуг и сервисов, когда город может предлагать каждому жителю то, что необходимо ему сейчас и сегодня. <…> Управление городом все больше переходит в цифровой формат. Цифровой двойник Москвы - большая управленческая платформа, позволяющая моделировать множество процессов, происходящих в реальной жизни, от обеспечения безопасности до перспективных транспортных систем. Без этого моделирования в Москве не принимается ни одно серьезное решение", - сказал Собянин.По словам мэра, цифровизация также повысила безопасность жителей и гостей столицы: "благодаря внедрению видеонаблюдения за последние 10 лет число краж, хулиганства и прочих преступлений против личности снизилось в несколько раз", - уточнил он. Порядка трех лет назад в Москве начали применять систему распознавания лиц, которая также повысила безопасность на улицах города."У каждого города есть свое сердце, своя душа, своя неповторимая атмосфера. Душа Москвы - это ее улицы, парки и скверы, и, наверное, повышение качества городской среды стало главной приметой развития Москвы последнего десятилетия. <…> Комфорт на улицах Москвы не ограничивается физической средой. Параллельно мы развернули обширную сеть бесплатного wi-fi, а начиная со следующего года, город начинает совместно с сотовыми операторами строить сеть 5G, которая открывает принципиально новые возможности для предоставления цифровых услуг", - отметил Собянин.Он отметил, что каждый год в столице открываются новые парки, как, например, "Зарядье" в 200 м от стен Кремля. Идет возрождение исторических парков, как, например, ВДНХ - главного парка советской эпохи. По словам мэра, качественная городская среда создается во всех районах Москвы от центральных улиц до обычных дворов."Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира, зеленое пространство занимает половину площади Москвы. Тем не менее, мы каждый год высаживаем тысячи новых деревьев. Внедрение электротранспорта, расширение использования энергоэффективный технологий, благоустройство и озеленение - это ключ к улучшению экологической обстановки. За последние годы вредные выбросы в атмосферу снизились в несколько раз, и сегодня качество воздуха в Москве приближается к лучшим стандартам", - заключил Собянин.

https://ria.ru/20211203/moskva-1762077848.html

https://ria.ru/20211126/sobyanin-1760705704.html

https://ria.ru/20211126/transport-1760835092.html

https://ria.ru/20211126/prazdniki-1760815360.html

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общество, технологии, москва, сергей собянин, цифровизация, россия