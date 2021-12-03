https://ria.ru/20211203/siriya-1762098001.html

Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии - РИА Новости, 03.12.2021

Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:17

2021-12-03T19:17

2021-12-03T19:17

в мире

реджеп тайип эрдоган

сирия

турция

владимир путин

идлиб (мухафаза)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав государств."Выражено также обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/siriya-1760380566.html

сирия

турция

идлиб (мухафаза)

россия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, идлиб (мухафаза), россия