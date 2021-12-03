https://ria.ru/20211203/siriya-1762098001.html
Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии - РИА Новости, 03.12.2021
Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:17
2021-12-03T19:17
2021-12-03T19:17
в мире
реджеп тайип эрдоган
сирия
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россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав государств."Выражено также обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/siriya-1760380566.html
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РИА Новости
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в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, идлиб (мухафаза), россия
Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии
Путин и Эрдоган выразили удовлетворение взаимодействием в стабилизации обстановки в Сирии