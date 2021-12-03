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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211203/singl-1761863537.html
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо - РИА Новости, 03.12.2021
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо
Канадский певец Шон Мендес выпустил в Сети новый трек "It’ll Be Okay". Релиз стал первым после его недавнего расставания с кубино-американской исполнительницей... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T01:01
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Канадский певец Шон Мендес выпустил в Сети новый трек "It’ll Be Okay". Релиз стал первым после его недавнего расставания с кубино-американской исполнительницей Камилой Кабельо. В грустном треке артист рассказывает о том, как лечит разбитое сердце и успокаивает себя словами: "Все будет хорошо". В Billboard отмечают, что "It’ll Be Okay" вышел всего через две недели после того, как Мендес и Кабельо объявили о разрыве после двух лет отношений. Артисты выпустили совместное заявление и пообещали фанатам, что "останутся лучшими друзьями". Но, похоже, что Шон пока к этому не очень готов. Знаменитости стали парой в 2019 году после выхода их страстной совместной песни "Señorita" и клипа на нее. Тогда композиция заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 и стала главным летним хитом.
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новости культуры, музыка, звезды, знаменитости
01:01 03.12.2021
 
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо

"It’ll Be Okay": Шон Мендес выпустил первый сингл после расставания с Камилой Кабельо

© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerПевец Шон Мендес с наградами MTV Europe Music Awards
Певец Шон Мендес с наградами MTV Europe Music Awards - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Канадский певец Шон Мендес выпустил в Сети новый трек "It’ll Be Okay". Релиз стал первым после его недавнего расставания с кубино-американской исполнительницей Камилой Кабельо.
В грустном треке артист рассказывает о том, как лечит разбитое сердце и успокаивает себя словами: "Все будет хорошо".
В Billboard отмечают, что "It’ll Be Okay" вышел всего через две недели после того, как Мендес и Кабельо объявили о разрыве после двух лет отношений. Артисты выпустили совместное заявление и пообещали фанатам, что "останутся лучшими друзьями". Но, похоже, что Шон пока к этому не очень готов.
Знаменитости стали парой в 2019 году после выхода их страстной совместной песни "Señorita" и клипа на нее. Тогда композиция заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 и стала главным летним хитом.
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