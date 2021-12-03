https://ria.ru/20211203/singl-1761863537.html
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо - РИА Новости, 03.12.2021
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо
Канадский певец Шон Мендес выпустил в Сети новый трек "It’ll Be Okay". Релиз стал первым после его недавнего расставания с кубино-американской исполнительницей... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T01:01
2021-12-03T01:01
2021-12-03T01:01
культура
новости культуры
музыка
звезды
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/12/1508701200_0:0:2505:1410_1920x0_80_0_0_ddadd84152140ce5b205f1b9078ca15d.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Канадский певец Шон Мендес выпустил в Сети новый трек "It’ll Be Okay". Релиз стал первым после его недавнего расставания с кубино-американской исполнительницей Камилой Кабельо. В грустном треке артист рассказывает о том, как лечит разбитое сердце и успокаивает себя словами: "Все будет хорошо". В Billboard отмечают, что "It’ll Be Okay" вышел всего через две недели после того, как Мендес и Кабельо объявили о разрыве после двух лет отношений. Артисты выпустили совместное заявление и пообещали фанатам, что "останутся лучшими друзьями". Но, похоже, что Шон пока к этому не очень готов. Знаменитости стали парой в 2019 году после выхода их страстной совместной песни "Señorita" и клипа на нее. Тогда композиция заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 и стала главным летним хитом.
https://ria.ru/20200501/1570790557.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/12/1508701200_278:0:2505:1670_1920x0_80_0_0_d0f7d4429625ab9a310bde22ab6a3028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, звезды, знаменитости
"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо
"It’ll Be Okay": Шон Мендес выпустил первый сингл после расставания с Камилой Кабельо