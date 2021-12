https://ria.ru/20211203/singl-1761863537.html

"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо

"It’ll Be Okay": Мендес выпустил первый сингл после расставания с Кабельо

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Канадский певец Шон Мендес выпустил в Сети новый трек "It’ll Be Okay". Релиз стал первым после его недавнего расставания с кубино-американской исполнительницей Камилой Кабельо. В грустном треке артист рассказывает о том, как лечит разбитое сердце и успокаивает себя словами: "Все будет хорошо". В Billboard отмечают, что "It’ll Be Okay" вышел всего через две недели после того, как Мендес и Кабельо объявили о разрыве после двух лет отношений. Артисты выпустили совместное заявление и пообещали фанатам, что "останутся лучшими друзьями". Но, похоже, что Шон пока к этому не очень готов. Знаменитости стали парой в 2019 году после выхода их страстной совместной песни "Señorita" и клипа на нее. Тогда композиция заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 и стала главным летним хитом.

