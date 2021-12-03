https://ria.ru/20211203/shakhta-1761950408.html

Пострадавшие на шахте в Кузбассе получат по 400 тысяч рублей

Пострадавшие на шахте в Кузбассе получат по 400 тысяч рублей - РИА Новости, 03.12.2021

Пострадавшие на шахте в Кузбассе получат по 400 тысяч рублей

Власти Кузбасса уточнили, что выплатят дополнительно по 400 тысяч рублей пострадавшим на шахте "Листвяжная" в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:26

2021-12-03T08:26

2021-12-03T10:32

происшествия

кемеровская область

telegram (приложение)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса уточнили, что выплатят дополнительно по 400 тысяч рублей пострадавшим на шахте "Листвяжная" в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.В четверг власти региона информировали, что тяжело пострадавшим на "Листвяжной" выплатят по 400 тысяч рублей и 200 тысяч рублей пострадавшим в средней и легкой степени."Уточнённые данные: дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом и среднем состоянии, по 200 тысяч рублей — в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/chupriyan-1761930003.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, telegram (приложение), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе