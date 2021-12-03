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Пострадавшие на шахте в Кузбассе получат по 400 тысяч рублей
Пострадавшие на шахте в Кузбассе получат по 400 тысяч рублей - РИА Новости, 03.12.2021
Пострадавшие на шахте в Кузбассе получат по 400 тысяч рублей
Власти Кузбасса уточнили, что выплатят дополнительно по 400 тысяч рублей пострадавшим на шахте "Листвяжная" в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:26
2021-12-03T10:32
происшествия
кемеровская область
telegram (приложение)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса уточнили, что выплатят дополнительно по 400 тысяч рублей пострадавшим на шахте "Листвяжная" в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.В четверг власти региона информировали, что тяжело пострадавшим на "Листвяжной" выплатят по 400 тысяч рублей и 200 тысяч рублей пострадавшим в средней и легкой степени."Уточнённые данные: дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом и среднем состоянии, по 200 тысяч рублей — в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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происшествия, кемеровская область, telegram (приложение), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:26 03.12.2021 (обновлено: 10:32 03.12.2021)
 
Пострадавшие на шахте в Кузбассе получат по 400 тысяч рублей

Тяжело пострадавшие в ЧП на шахте "Листвяжная" получат по 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр КряжевМужчина смотрит списки пострадавших шахтеров у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Мужчина смотрит списки пострадавших шахтеров у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса уточнили, что выплатят дополнительно по 400 тысяч рублей пострадавшим на шахте "Листвяжная" в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.
В четверг власти региона информировали, что тяжело пострадавшим на "Листвяжной" выплатят по 400 тысяч рублей и 200 тысяч рублей пострадавшим в средней и легкой степени.
"Уточнённые данные: дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом и среднем состоянии, по 200 тысяч рублей — в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 22:03
Врио главы МЧС рассказал о спасении из шахты в Кузбассе медика Заковряшина
 
ПроисшествияКемеровская областьTelegram (приложение)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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