https://ria.ru/20211203/sevastopol-1762027128.html

Тело младенца нашли у реки в Севастополе

Тело младенца нашли у реки в Севастополе - РИА Новости, 03.12.2021

Тело младенца нашли у реки в Севастополе

Тело младенца нашли в Севастополе, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба крымского управления СУСК РФ. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:13

2021-12-03T15:13

2021-12-03T15:13

происшествия

севастополь

республика крым

балаклава

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Тело младенца нашли в Севастополе, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба крымского управления СУСК РФ."В городе Балаклаве у реки местными жителями обнаружено тело новорожденного. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следователи проводят осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста младенца и причины его смерти. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

https://ria.ru/20211202/devochka-1761747305.html

севастополь

республика крым

балаклава

россия

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происшествия, севастополь, республика крым, балаклава, россия