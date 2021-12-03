https://ria.ru/20211203/sevastopol-1762027128.html
Тело младенца нашли у реки в Севастополе
Тело младенца нашли у реки в Севастополе - РИА Новости, 03.12.2021
Тело младенца нашли у реки в Севастополе
Тело младенца нашли в Севастополе, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба крымского управления СУСК РФ. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:13
2021-12-03T15:13
2021-12-03T15:13
происшествия
севастополь
республика крым
балаклава
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Тело младенца нашли в Севастополе, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба крымского управления СУСК РФ."В городе Балаклаве у реки местными жителями обнаружено тело новорожденного. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следователи проводят осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста младенца и причины его смерти. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.
https://ria.ru/20211202/devochka-1761747305.html
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происшествия, севастополь, республика крым, балаклава, россия
Тело младенца нашли у реки в Севастополе
Местные жители нашли тело младенца у реки в Севастополе