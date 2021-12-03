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В ХМАО проверят информацию о 20 щенках, которых выбросили на улицу в мешке

В ХМАО проверят информацию о 20 щенках, которых выбросили на улицу в мешке - РИА Новости, 03.12.2021

В ХМАО проверят информацию о 20 щенках, которых выбросили на улицу в мешке

Полиция в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проверит информацию о мешке с 20 щенками, который неизвестные выбросили на улицу, сообщили... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:58

2021-12-03T16:58

2021-12-03T17:42

происшествия

животные

нижневартовск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Полиция в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проверит информацию о мешке с 20 щенками, который неизвестные выбросили на улицу, сообщили РИА Новости в УМВД региона.Ранее местный телеканал "Мегаполис" сообщил о том, что волонтеры нашли мешок с живыми щенками, который кто-то выбросил. Всего в мешке было 20 животных."Зарегистрировали это сообщение. Будем проводить проверку", - сказали РИА Новости в полиции.

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, животные, нижневартовск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ханты-мансийский автономный округ, россия