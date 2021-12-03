Премьер Белоруссии прокомментировал новые санкции против республики
Премьер Белоруссии Головченко: список попавших под санкции предприятий вызывает недоумение
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Список попавших под санкции Запада белорусских предприятий вызывает недоумение в отношении профессионализма тех, кто их готовил, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Даже списки лиц и компаний, которые вновь попали в санкционные списки, вызывает недоумение в отношении профессионализма тех, кто их готовит, либо тех, кто их подсказывает. Я бы такие посольства, если это посольства делают (как правило, это делают посольства), я бы их уже давно выгнал за профнепригодность, я вам как бывший дипломат говорю", - сказал он журналистам. Видео опубликовано в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого.
По словам премьера, "если небольшое борисовское предприятие удостоено внимания США, это, наверное, повод гордости для него".
"Раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются режимом. Даже прописывали критерии - там, где государство имеет 50%. Но в этом пакете есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю, остальной долей владеют члены трудового коллектива. Так какое же это следование критериям? Где профессионализм? Вы даже санкции не умеете правильно ввести", - отметил Головченко.
ЕС в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурируют 17 физлиц (в основном, это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.