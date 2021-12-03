https://ria.ru/20211203/sanktsii-1762025174.html

Премьер Белоруссии прокомментировал новые санкции против республики

Премьер Белоруссии прокомментировал новые санкции против республики - РИА Новости, 03.12.2021

Премьер Белоруссии прокомментировал новые санкции против республики

Список попавших под санкции Запада белорусских предприятий вызывает недоумение в отношении профессионализма тех, кто их готовил, заявил премьер-министр... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:04

2021-12-03T15:04

2021-12-03T15:04

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белоруссия

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александр лукашенко

кгб белоруссии

telegram (приложение)

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Список попавших под санкции Запада белорусских предприятий вызывает недоумение в отношении профессионализма тех, кто их готовил, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко."Даже списки лиц и компаний, которые вновь попали в санкционные списки, вызывает недоумение в отношении профессионализма тех, кто их готовит, либо тех, кто их подсказывает. Я бы такие посольства, если это посольства делают (как правило, это делают посольства), я бы их уже давно выгнал за профнепригодность, я вам как бывший дипломат говорю", - сказал он журналистам. Видео опубликовано в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого.По словам премьера, "если небольшое борисовское предприятие удостоено внимания США, это, наверное, повод гордости для него"."Раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются режимом. Даже прописывали критерии - там, где государство имеет 50%. Но в этом пакете есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю, остальной долей владеют члены трудового коллектива. Так какое же это следование критериям? Где профессионализм? Вы даже санкции не умеете правильно ввести", - отметил Головченко.ЕС в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурируют 17 физлиц (в основном, это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210715/sanktsii-1741457976.html

https://ria.ru/20210428/alabuga-1730331024.html

сша

белоруссия

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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, telegram (приложение), белавиа, роман головченко