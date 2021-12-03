https://ria.ru/20211203/sanktsii-1761998323.html

МИД Белоруссии назвал новые санкции незаконными

МИД Белоруссии назвал новые санкции незаконными - РИА Новости, 03.12.2021

МИД Белоруссии назвал новые санкции незаконными

МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными, а основания их введения – несостоятельными, и пообещал, что последует адекватный... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:03

2021-12-03T13:03

2021-12-03T13:16

сша

канада

великобритания

мид белоруссии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными, а основания их введения – несостоятельными, и пообещал, что последует адекватный ответ."Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы", - говорится в заявлении МИД на его сайте.Подчеркивается, что "наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" – и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" – абсолютно несостоятельны"."Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. Нынешний раунд санкций – не исключение. Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями", - отмечается в заявлении.Там говорится, что "единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом – равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество". "К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент", - заявили в МИД.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760599719.html

сша

канада

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, великобритания, мид белоруссии, в мире