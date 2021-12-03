https://ria.ru/20211203/sanktsii-1761998323.html
МИД Белоруссии назвал новые санкции незаконными
МИД Белоруссии назвал новые санкции незаконными - РИА Новости, 03.12.2021
МИД Белоруссии назвал новые санкции незаконными
МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными, а основания их введения – несостоятельными, и пообещал, что последует адекватный... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:03
2021-12-03T13:03
2021-12-03T13:16
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными, а основания их введения – несостоятельными, и пообещал, что последует адекватный ответ."Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы", - говорится в заявлении МИД на его сайте.Подчеркивается, что "наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" – и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" – абсолютно несостоятельны"."Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. Нынешний раунд санкций – не исключение. Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями", - отмечается в заявлении.Там говорится, что "единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом – равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество". "К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент", - заявили в МИД.
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html
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сша, канада, великобритания, мид белоруссии, в мире
13:03 03.12.2021 (обновлено: 13:16 03.12.2021)
МИД Белоруссии назвал новые санкции незаконными
МИД Белоруссии назвал санкции США, Канады и Британии незаконными
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии
назвал новые санкции США
, Канады
и Великобритании
незаконными, а основания их введения – несостоятельными, и пообещал, что последует адекватный ответ.
"Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы", - говорится в заявлении МИД на его сайте.
Подчеркивается, что "наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" – и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" – абсолютно несостоятельны".
"Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. Нынешний раунд санкций – не исключение. Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями", - отмечается в заявлении.
Там говорится, что "единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом – равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество". "К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент", - заявили в МИД.