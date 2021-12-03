Мировой санитарный кризис: что мы про него знаем и что можем сделать?

Мы редко задумываемся о том, насколько в действительности комфортна наша жизнь, воспринимая многое как должное, забывая о ценности базовых вещей. Не так давно, 19 ноября, прошел учрежденный ООН Всемирный день туалета, который проводится ежегодно с 2001 года, но не освещается широко в СМИ. Казалось бы, кого в XXI веке может заботить вопрос доступности туалетов, особенно на фоне куда более медийных проблем, вроде пандемии коронавируса?Однако в действительности проблема доступа населения в мире к базовым санитарным условиям куда серьезнее, чем можно представить. По данным ООН, половина всего человечества или 3,6 миллиарда людей не имеют доступа к санузлам с качественными санитарными условиями. Такое положение дел можно охарактеризовать как мировой санитарный кризис.Санитарный кризис: в чем его опасность?Цифры, полученные в результате исследований, впечатляют еще больше, если осознать, что те миллиарды людей, которые не имеют доступа к безопасному и чистому туалету – это буквально каждый второй житель Земли. Эта проблема характерна не только для развивающихся стран. Она ближе, чем кажется: с санитарными проблемами сталкиваются и россияне. Согласно данным Росстата, более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации. Те самые "удобства на улице" и выгребные ямы, которые становятся объектом шуток о жизни в российской глубинке – вовсе не повод для смеха."Сравнивать ситуацию в России с развивающимися государствами, где до сих пор не редкость увидеть человека, справляющего нужду прямо на дороге даже в крупных мегаполисах, не совсем корректно, – считает микробиолог, популяризатор науки, автор книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь" Евгений Плисов. – Обстановка в таких регионах носит комплексный характер (складывается из множества факторов) – это и отсутствие доступа к гигиенически чистому туалету, проблемы с канализацией, а также низкий уровень осведомленности в обществе о правилах гигиены (санитарии)"."В России дело обстоит иначе. У населения нашей страны есть понятие о личной гигиене и желание сходить в нормальный и обогреваемый туалет с чистой и тёплой водой, где бы вы ни находились. Но, как бы то ни было, гордиться нечем – 20 миллионов людей до сих пор лишены этого. И это не шутка", - отмечает Плисов.Ученые бьют тревогу: когда у кого-то из проживающих на одной территории нет безопасных туалетов, пострадать могут все. Плохие санитарные условия – путь к загрязнению источников питьевой воды и распространению серьезных заболеваний среди широких слоев населения.Как борются с кризисом прямо сейчас?Важная составляющая борьбы с санитарным кризисом – обучение. Одним из самых действенных методов для этого являются Международные дни, которые учреждает ООН, посвящая их той или иной проблеме, привлекая к партнерству всех неравнодушных. Свой вклад в эту работу вносят не только государства и международные организации, но и социально ответственные компании. Так, к кампании по случаю Всемирного дня туалета ежегодно присоединяется компания "Рекитт Бенкизер" - производитель геля для чистки туалетов Harpic.В рамках сотрудничества было решено сделать упор на привлечение внимания к проблеме и способах посильного участия в ее решении. В московском тематическом парке развлечений "Остров мечты" появились рекомендации и лайфхаки в области санитарии, которые гости парка, посещающие общественные туалеты, могут увидеть в кабинах, на стенах и даже на полу.Партнерство с "Островом мечты" тоже оказалась не случайным. "Мы стремились объединить усилия с площадкой, чьи ценности были бы схожи с ценностями бренда Harpic, а именно забота о здоровье наших покупателей и их посетителей. "Остров мечты" оказался именно таким местом: здесь отлично понимают важность проблемы, обеспокоены ей и готовы вносить свой посильный вклад", - подытоживает Игорь Наймушин.Каковы перспективы?Чем выше будет уровень информированности, тем больше людей станут поддерживать чистоту в туалетах на должном уровне. В конечном итоге, это выгодно всем. И речь тут не только о здоровье людей, но и об экономической ситуации. Корреляция уже подсчитана: по данным ООН, каждый доллар, вложенный в базовую санитарию, принесет до 5 долларов в виде сокращения затрат на медицинское обслуживание и увеличение производительности. Кроме того, внимание к проблеме санитарного кризиса позволит создать множество новых рабочих мест."В некоторой степени, отсутствие нормального туалета в современном мире – это унижение человеческого достоинства. При таком высоком уровне развития культуры, экономики, инженерных коммуникаций – водопровода и канализации – заставлять человека бегать на улицу в мороз по нужде - недопустимо. Особенно, когда мы говорим о пожилых людях, людях с ограниченными возможностями", - заключает Евгений Плисов.
Мы редко задумываемся о том, насколько в действительности комфортна наша жизнь, воспринимая многое как должное, забывая о ценности базовых вещей. Не так давно, 19 ноября, прошел учрежденный ООН Всемирный день туалета, который проводится ежегодно с 2001 года, но не освещается широко в СМИ. Казалось бы, кого в XXI веке может заботить вопрос доступности туалетов, особенно на фоне куда более медийных проблем, вроде пандемии коронавируса?
Однако в действительности проблема доступа населения в мире к базовым санитарным условиям куда серьезнее, чем можно представить. По данным ООН, половина всего человечества или 3,6 миллиарда людей не имеют доступа к санузлам с качественными санитарными условиями. Такое положение дел можно охарактеризовать как мировой санитарный кризис.
Цифры, полученные в результате исследований, впечатляют еще больше, если осознать, что те миллиарды людей, которые не имеют доступа к безопасному и чистому туалету – это буквально каждый второй житель Земли. Эта проблема характерна не только для развивающихся стран. Она ближе, чем кажется: с санитарными проблемами сталкиваются и россияне. Согласно данным Росстата, более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации. Те самые "удобства на улице" и выгребные ямы, которые становятся объектом шуток о жизни в российской глубинке – вовсе не повод для смеха.
"Сравнивать ситуацию в России с развивающимися государствами, где до сих пор не редкость увидеть человека, справляющего нужду прямо на дороге даже в крупных мегаполисах, не совсем корректно, – считает микробиолог, популяризатор науки, автор книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь" Евгений Плисов. – Обстановка в таких регионах носит комплексный характер (складывается из множества факторов) – это и отсутствие доступа к гигиенически чистому туалету, проблемы с канализацией, а также низкий уровень осведомленности в обществе о правилах гигиены (санитарии)".
"В России дело обстоит иначе. У населения нашей страны есть понятие о личной гигиене и желание сходить в нормальный и обогреваемый туалет с чистой и тёплой водой, где бы вы ни находились. Но, как бы то ни было, гордиться нечем – 20 миллионов людей до сих пор лишены этого. И это не шутка", - отмечает Плисов.
Ученые бьют тревогу: когда у кого-то из проживающих на одной территории нет безопасных туалетов, пострадать могут все. Плохие санитарные условия – путь к загрязнению источников питьевой воды и распространению серьезных заболеваний среди широких слоев населения.
"Заражение воды и размножение водорослей (что еще называют цветением водоемов) может серьезно повлиять и на здоровье человека, и на экономику. Всегда легче предотвратить проблему, нежели разгребать ее последствия, причем "разгребать" в прямом смысле. Насыщение воды органическими веществами приводит к развитию патогенной микрофлоры. Она же, в свою очередь, с легкостью попадает на наши продукты питания, если этой водой поливать овощи и фрукты," - комментирует Плисов.
Как борются с кризисом прямо сейчас?
Важная составляющая борьбы с санитарным кризисом – обучение. Одним из самых действенных методов для этого являются Международные дни, которые учреждает ООН, посвящая их той или иной проблеме, привлекая к партнерству всех неравнодушных. Свой вклад в эту работу вносят не только государства и международные организации, но и социально ответственные компании. Так, к кампании по случаю Всемирного дня туалета ежегодно присоединяется компания "Рекитт Бенкизер" - производитель геля для чистки туалетов Harpic.
В рамках сотрудничества было решено сделать упор на привлечение внимания к проблеме и способах посильного участия в ее решении. В московском тематическом парке развлечений "Остров мечты" появились рекомендации и лайфхаки в области санитарии, которые гости парка, посещающие общественные туалеты, могут увидеть в кабинах, на стенах и даже на полу.
Информационные материалы Harpic в парке развлечений "Остров мечты"
"В рамках кампании, приуроченной ко Всемирному дню туалета, мы стремились привлечь внимание к важности наличия общественных туалетов и необходимости поддержания в них чистоты. Информация, представленная на стикерах, – реальная помощь в формировании правильных привычек пользования туалетом как дома, так и за его пределами", - говорит директор по корпоративным коммуникациям "Рекитт Бенкизер" в России и СНГ Игорь Наймушин.
Партнерство с "Островом мечты" тоже оказалась не случайным. "Мы стремились объединить усилия с площадкой, чьи ценности были бы схожи с ценностями бренда Harpic, а именно забота о здоровье наших покупателей и их посетителей. "Остров мечты" оказался именно таким местом: здесь отлично понимают важность проблемы, обеспокоены ей и готовы вносить свой посильный вклад", - подытоживает Игорь Наймушин.
Каковы перспективы?
Чем выше будет уровень информированности, тем больше людей станут поддерживать чистоту в туалетах на должном уровне. В конечном итоге, это выгодно всем. И речь тут не только о здоровье людей, но и об экономической ситуации. Корреляция уже подсчитана: по данным ООН, каждый доллар, вложенный в базовую санитарию, принесет до 5 долларов в виде сокращения затрат на медицинское обслуживание и увеличение производительности. Кроме того, внимание к проблеме санитарного кризиса позволит создать множество новых рабочих мест.
Информационные материалы Harpic в парке развлечений "Остров мечты"
"В некоторой степени, отсутствие нормального туалета в современном мире – это унижение человеческого достоинства. При таком высоком уровне развития культуры, экономики, инженерных коммуникаций – водопровода и канализации – заставлять человека бегать на улицу в мороз по нужде - недопустимо. Особенно, когда мы говорим о пожилых людях, людях с ограниченными возможностями", - заключает Евгений Плисов.
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