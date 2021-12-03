Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211203/san-marino-1762001964.html
Власти рассказали, как россияне смогут попасть в Сан-Марино без виз
Власти рассказали, как россияне смогут попасть в Сан-Марино без виз - РИА Новости, 03.12.2021
Власти рассказали, как россияне смогут попасть в Сан-Марино без виз
Cан-Марино может ратифицировать соглашение об отмене виз с Россией в течение 10-15 дней, но воспользоваться его преимуществами смогут только россияне,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T23:24
2021-12-03T23:24
туризм
сан-марино
сергей лавров
новости - туризм
визы
туристы
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732657710_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_e55b65e112fafae260bf0864e67674e4.jpg
РИМ, 3 дек – РИА Новости. Cан-Марино может ратифицировать соглашение об отмене виз с Россией в течение 10-15 дней, но воспользоваться его преимуществами смогут только россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, и граждане Сан-Марино при въезде в РФ, объяснил РИА Новости представитель госсекретариата по иностранным делам.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккри на полях встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз."Соглашение не учитывает транзит через другие государства, где виза необходима. Поэтому если российский гражданин, чтобы попасть в Сан-Марино, прибывает в итальянский аэропорт, у него потребуют (шенгенскую) визу на погранконтроле. Иначе это дало бы возможности обойти правила", – объяснил сотрудник ведомства, пояснив, что граждане Сан-Марино могут приезжать в Россию без препятствий.Он напомнил, что у Сан-Марино нет собственного крупного аэропорта для гражданских рейсов, однако имеющийся в республике аэродром может принимать небольшие частные самолеты."Если бы у Сан-Марино был международный аэропорт, было бы лучше, но мы ограничены в территории", – посетовал он."Сегодня вечером госсекретарь Беккари возвращается в Сан-Марино, затем соглашение поступит в парламент, и после одобрения его опубликуют. Так, в течение 10-15 дней оно вступит в силу. Это соглашение, я думаю, стало прекрасным сигналом признания уровня сотрудничества между странами", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20210913/san-marino-1749903773.html
сан-марино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732657710_0:0:2477:1858_1920x0_80_0_0_c686b86d838e93824e9f205c30a2aa72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сан-марино, сергей лавров, новости - туризм, визы, туристы, туризм, россия, куда можно лететь
23:24 03.12.2021
 
Власти рассказали, как россияне смогут попасть в Сан-Марино без виз

Безвизовый режим для россиян коснется только частных перелетов, объяснили в Сан-Марино

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкФлаг республики Сан-Марино
Флаг республики Сан-Марино - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 3 дек – РИА Новости. Cан-Марино может ратифицировать соглашение об отмене виз с Россией в течение 10-15 дней, но воспользоваться его преимуществами смогут только россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, и граждане Сан-Марино при въезде в РФ, объяснил РИА Новости представитель госсекретариата по иностранным делам.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккри на полях встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз.
"Соглашение не учитывает транзит через другие государства, где виза необходима. Поэтому если российский гражданин, чтобы попасть в Сан-Марино, прибывает в итальянский аэропорт, у него потребуют (шенгенскую) визу на погранконтроле. Иначе это дало бы возможности обойти правила", – объяснил сотрудник ведомства, пояснив, что граждане Сан-Марино могут приезжать в Россию без препятствий.
Он напомнил, что у Сан-Марино нет собственного крупного аэропорта для гражданских рейсов, однако имеющийся в республике аэродром может принимать небольшие частные самолеты.
"Если бы у Сан-Марино был международный аэропорт, было бы лучше, но мы ограничены в территории", – посетовал он.
"Сегодня вечером госсекретарь Беккари возвращается в Сан-Марино, затем соглашение поступит в парламент, и после одобрения его опубликуют. Так, в течение 10-15 дней оно вступит в силу. Это соглашение, я думаю, стало прекрасным сигналом признания уровня сотрудничества между странами", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Вид на город Сан-Марино - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
13 сентября, 18:39Туризм
Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино
 
ТуризмСан-МариноСергей ЛавровНовости - ТуризмвизытуристыТуризмРоссиякуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества из-за пандемии
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
Лента новостейМолния
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества из-за пандемииЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях