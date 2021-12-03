https://ria.ru/20211203/san-marino-1762001964.html

Власти рассказали, как россияне смогут попасть в Сан-Марино без виз

Власти рассказали, как россияне смогут попасть в Сан-Марино без виз - РИА Новости, 03.12.2021

Власти рассказали, как россияне смогут попасть в Сан-Марино без виз

Cан-Марино может ратифицировать соглашение об отмене виз с Россией в течение 10-15 дней, но воспользоваться его преимуществами смогут только россияне,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T23:24

2021-12-03T23:24

2021-12-03T23:24

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РИМ, 3 дек – РИА Новости. Cан-Марино может ратифицировать соглашение об отмене виз с Россией в течение 10-15 дней, но воспользоваться его преимуществами смогут только россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, и граждане Сан-Марино при въезде в РФ, объяснил РИА Новости представитель госсекретариата по иностранным делам.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккри на полях встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз."Соглашение не учитывает транзит через другие государства, где виза необходима. Поэтому если российский гражданин, чтобы попасть в Сан-Марино, прибывает в итальянский аэропорт, у него потребуют (шенгенскую) визу на погранконтроле. Иначе это дало бы возможности обойти правила", – объяснил сотрудник ведомства, пояснив, что граждане Сан-Марино могут приезжать в Россию без препятствий.Он напомнил, что у Сан-Марино нет собственного крупного аэропорта для гражданских рейсов, однако имеющийся в республике аэродром может принимать небольшие частные самолеты."Если бы у Сан-Марино был международный аэропорт, было бы лучше, но мы ограничены в территории", – посетовал он."Сегодня вечером госсекретарь Беккари возвращается в Сан-Марино, затем соглашение поступит в парламент, и после одобрения его опубликуют. Так, в течение 10-15 дней оно вступит в силу. Это соглашение, я думаю, стало прекрасным сигналом признания уровня сотрудничества между странами", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20210913/san-marino-1749903773.html

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