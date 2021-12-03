https://ria.ru/20211203/samolet-1761957768.html

В Пакистане самолет столкнулся с птицей

В Пакистане самолет столкнулся с птицей - РИА Новости, 03.12.2021

В Пакистане самолет столкнулся с птицей

Самолет частной авиакомпании при посадке в аэропорту столицы Пакистана Исламабаде столкнулся с птицей, сообщает местный телеканал Geo TV. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:52

2021-12-03T09:52

2021-12-03T09:52

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исламабад

пакистан

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолет частной авиакомпании при посадке в аэропорту столицы Пакистана Исламабаде столкнулся с птицей, сообщает местный телеканал Geo TV.По словам представителя авиакомпании, птица ударилась о шасси, самолет получил незначительные повреждения. По его данным, самолету "чудом удалось" избежать аварии. После того, как инженеры осмотрели воздушное судно и провели ремонтные работы, он отправился обратно в Карачи.На борту самолета находилось более 150 человек. По данным телеканала Samaa, они не пострадали.

https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751654561.html

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в мире, исламабад, пакистан