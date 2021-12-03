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В Пакистане самолет столкнулся с птицей
В Пакистане самолет столкнулся с птицей - РИА Новости, 03.12.2021
В Пакистане самолет столкнулся с птицей
Самолет частной авиакомпании при посадке в аэропорту столицы Пакистана Исламабаде столкнулся с птицей, сообщает местный телеканал Geo TV. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:52
2021-12-03T09:52
2021-12-03T09:52
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исламабад
пакистан
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолет частной авиакомпании при посадке в аэропорту столицы Пакистана Исламабаде столкнулся с птицей, сообщает местный телеканал Geo TV.По словам представителя авиакомпании, птица ударилась о шасси, самолет получил незначительные повреждения. По его данным, самолету "чудом удалось" избежать аварии. После того, как инженеры осмотрели воздушное судно и провели ремонтные работы, он отправился обратно в Карачи.На борту самолета находилось более 150 человек. По данным телеканала Samaa, они не пострадали.
https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751654561.html
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в мире, исламабад, пакистан
В Пакистане самолет столкнулся с птицей
В Пакистане самолет, на борту которого были 150 человек, при посадке столкнулся с птицей