https://ria.ru/20211203/salvador-1761955763.html

В Сальвадоре разбился самолет ВВС, погиб сын министра обороны

В Сальвадоре разбился самолет ВВС, погиб сын министра обороны - РИА Новости, 03.12.2021

В Сальвадоре разбился самолет ВВС, погиб сын министра обороны

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что все члены экипажа потерпевшего крушение самолета ВВС страны, включая сына министра обороны, погибли, он выразил... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:34

2021-12-03T09:34

2021-12-03T09:34

в мире

сальвадор

найиб букеле

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что все члены экипажа потерпевшего крушение самолета ВВС страны, включая сына министра обороны, погибли, он выразил соболезнования семьям погибших.Ранее сообщалось, что самолет ВВС Сальвадора модели Baron 55 Beechcraft разбился в береговой зоне при поиске яхты с двумя пассажирами, пропавшей в море в среду. На борту самолета находились три человека, в том числе лейтенант Херардо Мерино, сын министра обороны страны Мерино Монроя. Вместе с Мерино на борту самолета были пилот Карлос Родриго Эскобар и лейтенант Сантос Элиас Серрано. Вооруженные силы начали поисковую операцию."Вооруженные силы Сальвадора обнаружили тело сына министра Мерино Монроя и его товарищей среди обломков самолета, в котором они летели", - написал Букеле в Twitter. Он добавил, что министр обороны "лично руководит спасательной операцией, несмотря на свою боль"."Господи, дай силы семьям наших героев", - добавил президент.

https://ria.ru/20211118/samolet-1759681274.html

сальвадор

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в мире, сальвадор, найиб букеле