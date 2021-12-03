Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/salvador-1761955763.html
В Сальвадоре разбился самолет ВВС, погиб сын министра обороны
В Сальвадоре разбился самолет ВВС, погиб сын министра обороны - РИА Новости, 03.12.2021
В Сальвадоре разбился самолет ВВС, погиб сын министра обороны
Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что все члены экипажа потерпевшего крушение самолета ВВС страны, включая сына министра обороны, погибли, он выразил... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:34
2021-12-03T09:34
в мире
сальвадор
найиб букеле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761955496_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b03ac8c8ccd657aa364410bba786ed28.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что все члены экипажа потерпевшего крушение самолета ВВС страны, включая сына министра обороны, погибли, он выразил соболезнования семьям погибших.Ранее сообщалось, что самолет ВВС Сальвадора модели Baron 55 Beechcraft разбился в береговой зоне при поиске яхты с двумя пассажирами, пропавшей в море в среду. На борту самолета находились три человека, в том числе лейтенант Херардо Мерино, сын министра обороны страны Мерино Монроя. Вместе с Мерино на борту самолета были пилот Карлос Родриго Эскобар и лейтенант Сантос Элиас Серрано. Вооруженные силы начали поисковую операцию."Вооруженные силы Сальвадора обнаружили тело сына министра Мерино Монроя и его товарищей среди обломков самолета, в котором они летели", - написал Букеле в Twitter. Он добавил, что министр обороны "лично руководит спасательной операцией, несмотря на свою боль"."Господи, дай силы семьям наших героев", - добавил президент.
https://ria.ru/20211118/samolet-1759681274.html
сальвадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761955496_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_14a8a376f8e600f4f4f3a6418caecd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сальвадор, найиб букеле
09:34 03.12.2021
 
В Сальвадоре разбился самолет ВВС, погиб сын министра обороны

Самолет ВВС Сальвадора разбился при поиске пропавшей яхты, погиб сын министра обороны

© AFP 2021 / Marvin RecinosСкорая помощь в Сальвадоре
Скорая помощь в Сальвадоре - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Marvin Recinos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что все члены экипажа потерпевшего крушение самолета ВВС страны, включая сына министра обороны, погибли, он выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Сальвадора модели Baron 55 Beechcraft разбился в береговой зоне при поиске яхты с двумя пассажирами, пропавшей в море в среду. На борту самолета находились три человека, в том числе лейтенант Херардо Мерино, сын министра обороны страны Мерино Монроя. Вместе с Мерино на борту самолета были пилот Карлос Родриго Эскобар и лейтенант Сантос Элиас Серрано. Вооруженные силы начали поисковую операцию.
"Вооруженные силы Сальвадора обнаружили тело сына министра Мерино Монроя и его товарищей среди обломков самолета, в котором они летели", - написал Букеле в Twitter. Он добавил, что министр обороны "лично руководит спасательной операцией, несмотря на свою боль".
"Господи, дай силы семьям наших героев", - добавил президент.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
18 ноября, 17:34
В Греции разбился истребитель F-16, сообщили СМИ
 
В миреСальвадорНайиб Букеле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Специалист раскрыла неожиданную пользу минеральной воды
03:27В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
03:23Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья
03:21Врач предупредила о смертельной опасности витамина A
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
Лента новостейМолния
Специалист раскрыла неожиданную пользу минеральной водыВ Москве и области объявили желтый уровень погодной опасностиВрачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровьяВрач предупредила о смертельной опасности витамина AЭксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинациейЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района Ростокино