https://ria.ru/20211203/rozetka-1762019041.html

На Урале ребенок погиб, выломав розетку и схватившись за провода

На Урале ребенок погиб, выломав розетку и схватившись за провода - РИА Новости, 03.12.2021

На Урале ребенок погиб, выломав розетку и схватившись за провода

В Свердловской области погибла пятилетняя девочка, которая сломала розетку и взялась руками за оголенные провода, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:36

2021-12-03T14:36

2021-12-03T14:36

происшествия

сухоложский район

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. В Свердловской области погибла пятилетняя девочка, которая сломала розетку и взялась руками за оголенные провода, сообщает региональное управление СК РФ."Поздним вечером 1 декабря … в частном жилом доме в селе Светлое Сухоложского района обнаружено тело пятилетней девочки с признаками электротравмы. По данному факту … организовано проведение доследственной проверки", - говорится в релизе.По данным ведомства, девочка сломала настенную розетку и взяла руками оголенные провода электропроводки, в результате чего получила удар током.Во время произошедшего отец был дома, а мать на работе. Следователи устанавливают все обстоятельств инцидента, в частности, причину и условия, которые способствовали трагедии.Как добавил в беседе с журналистами руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции установили, что в тот вечер девочку из садика забрал отец, инвалид второй группы, ранее судимый за кражу."Мать девочки, работающая дояркой в коммерческом предприятии, вернувшись с работы домой, обнаружила жуткую картину: ее дочь находилась в бессознательном состоянии с ожогами рук и гематомой на лице. По внешним признакам было понятно, что ребенка ударило электрическим током. Глава семьи при этом, со слов жены, спал в соседней комнате в состоянии опьянения", - отметил Горелых.Свою проверку организовала также Сухоложская городская прокуратура.

https://ria.ru/20211203/shkolnik-1761962922.html

https://ria.ru/20211024/ural-1756011057.html

сухоложский район

свердловская область

россия

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происшествия, сухоложский район, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия