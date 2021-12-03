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Рашкина выписали из больницы
Рашкина выписали из больницы - РИА Новости, 03.12.2021
Рашкина выписали из больницы
Депутата Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы, сегодня он планирует посетить Госдуму, на допрос парламентария пока не... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:19
2021-12-03T11:27
общество
валерий рашкин
госдума рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутата Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы, сегодня он планирует посетить Госдуму, на допрос парламентария пока не вызывали, сообщил РИА Новости источник в Государственной Думе."Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме", - сказал собеседник агентства.На вопрос, вызывали ли Рашкина на допрос, источник сказал: "Нет".В четверг утром Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал Рашкин и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20211202/deputaty-1761765464.html
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html
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общество, валерий рашкин, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
11:19 03.12.2021 (обновлено: 11:27 03.12.2021)
 
Рашкина выписали из больницы

Депутата Рашкина выписали из больницы, он планирует посетить Госдуму

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутата Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы, сегодня он планирует посетить Госдуму, на допрос парламентария пока не вызывали, сообщил РИА Новости источник в Государственной Думе.
"Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме", - сказал собеседник агентства.
На вопрос, вызывали ли Рашкина на допрос, источник сказал: "Нет".
В четверг утром Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Автомобиль сотрудников Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 11:02
Депутаты Госдумы, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2010-2021 годах
Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.
Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.
Признал Рашкин и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 15:27
Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку
 
ОбществоВалерий РашкинГосдума РФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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