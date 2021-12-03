https://ria.ru/20211203/rashkin-1761974619.html

Рашкина выписали из больницы

Рашкина выписали из больницы - РИА Новости, 03.12.2021

Рашкина выписали из больницы

Депутата Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы, сегодня он планирует посетить Госдуму, на допрос парламентария пока не... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:19

2021-12-03T11:19

2021-12-03T11:27

общество

валерий рашкин

госдума рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760670361_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_1fc2ac9837f53e0674981ebc042726ca.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутата Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы, сегодня он планирует посетить Госдуму, на допрос парламентария пока не вызывали, сообщил РИА Новости источник в Государственной Думе."Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме", - сказал собеседник агентства.На вопрос, вызывали ли Рашкина на допрос, источник сказал: "Нет".В четверг утром Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал Рашкин и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20211202/deputaty-1761765464.html

https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий рашкин, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина