https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761981940.html

График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет изменен

График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет изменен - РИА Новости, 03.12.2021

График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет изменен

"Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в аэропорт "Шереметьево" с 12 декабря, сообщает перевозчик. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:41

2021-12-03T13:41

2021-12-03T13:41

туризм

шереметьево (аэропорт)

аэроэкспресс

туризм

новости - туризм

одинцово

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155859/77/1558597729_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_7678fa74e265ad8493f575c80f94fdcc.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в аэропорт "Шереметьево" с 12 декабря, сообщает перевозчик."С 12 декабря на участке Московской железной дороги от Белорусской до Савеловской начнется реверсивное движение — поезда будут следовать по одному пути поочередно в обе стороны. В связи с этим изменится график движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево", — говорится в сообщении.Уточняется, что во время действия реверсивного режима часть поездов компании продолжит "сквозное" движение от Одинцово до "Шереметьево". Другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. Так, поезда в аэропорт с Белорусского вокзала, с Савеловской и Окружной с 12 декабря будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала — каждые 70 минут. Время в пути не изменится.Как поясняют в компании, отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30 часов, из аэропорта – с 4:43 до 00:03 часов.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

https://ria.ru/20211203/egipet-1761959948.html

одинцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, туризм, новости - туризм, одинцово, аэропорты