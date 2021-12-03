https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761981940.html
График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет изменен
График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет изменен - РИА Новости, 03.12.2021
График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет изменен
"Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в аэропорт "Шереметьево" с 12 декабря, сообщает перевозчик. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:41
2021-12-03T13:41
2021-12-03T13:41
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в аэропорт "Шереметьево" с 12 декабря, сообщает перевозчик."С 12 декабря на участке Московской железной дороги от Белорусской до Савеловской начнется реверсивное движение — поезда будут следовать по одному пути поочередно в обе стороны. В связи с этим изменится график движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево", — говорится в сообщении.Уточняется, что во время действия реверсивного режима часть поездов компании продолжит "сквозное" движение от Одинцово до "Шереметьево". Другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. Так, поезда в аэропорт с Белорусского вокзала, с Савеловской и Окружной с 12 декабря будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала — каждые 70 минут. Время в пути не изменится.Как поясняют в компании, отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30 часов, из аэропорта – с 4:43 до 00:03 часов.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
https://ria.ru/20211203/egipet-1761959948.html
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шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, туризм, новости - туризм, одинцово, аэропорты
График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет изменен
График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" меняется с 12 декабря
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в аэропорт "Шереметьево" с 12 декабря, сообщает перевозчик.
"С 12 декабря на участке Московской железной дороги от Белорусской до Савеловской начнется реверсивное движение — поезда будут следовать по одному пути поочередно в обе стороны. В связи с этим изменится график движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево", — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время действия реверсивного режима часть поездов компании продолжит "сквозное" движение от Одинцово до "Шереметьево". Другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала.
Так, поезда в аэропорт с Белорусского вокзала, с Савеловской и Окружной с 12 декабря будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала — каждые 70 минут. Время в пути не изменится.
Как поясняют в компании, отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30 часов, из аэропорта – с 4:43 до 00:03 часов.