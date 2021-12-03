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Стюардесса рассказала, чем хороши перелеты на дальние расстояния
Стюардесса рассказала, чем хороши перелеты на дальние расстояния - РИА Новости, 03.12.2021
Стюардесса рассказала, чем хороши перелеты на дальние расстояния
Стюардесса британской авиакомпании объяснила, чем путешествия на дальние расстояния лучше коротких перелетов, сообщает Express. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:20
2021-12-03T07:20
2021-12-03T07:24
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Стюардесса британской авиакомпании объяснила, чем путешествия на дальние расстояния лучше коротких перелетов, сообщает Express.Лора Рейнольдс летает уже два десятилетия. "В мире осталось очень мало мест, где я не бывала", — признается она. Бортпроводница предпочитает рейсы на дальние расстояния. "Они менее стрессовые, чем полеты по коротким маршрутам", — отмечает она.Чтобы полюбить длинные перелеты, Лора советует настроиться на отдых в течение нескольких часов. "Вы знаете, что полет будет долгим. Воспринимайте время в пути не как мучение. Напротив, отсутствие интернета и необходимость быть в кресле – это возможность отдохнуть, подумать о важном, отвлечься от повседневных забот", — рекомендует она.Если вы путешествуете с маленькими дети, лучше взять с собой игрушки, карандаши, мультфильмы, которые увлекут ребенка во время перелета.
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австралия, великобритания, новости - туризм, самолеты, туризм, куда можно лететь
07:20 03.12.2021 (обновлено: 07:24 03.12.2021)
Стюардесса рассказала, чем хороши перелеты на дальние расстояния
Стюардесса рассказала, чем лучше всего заняться пассажирам при длительных перелетах
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Стюардесса британской авиакомпании объяснила, чем путешествия на дальние расстояния лучше коротких перелетов, сообщает
Express.
Лора Рейнольдс летает уже два десятилетия. "В мире осталось очень мало мест, где я не бывала", — признается она.
Бортпроводница предпочитает рейсы на дальние расстояния. "Они менее стрессовые, чем полеты по коротким маршрутам", — отмечает она.
Чтобы полюбить длинные перелеты, Лора советует настроиться на отдых в течение нескольких часов. "Вы знаете, что полет будет долгим. Воспринимайте время в пути не как мучение. Напротив, отсутствие интернета и необходимость быть в кресле – это возможность отдохнуть, подумать о важном, отвлечься от повседневных забот", — рекомендует она.
Если вы путешествуете с маленькими дети, лучше взять с собой игрушки, карандаши, мультфильмы, которые увлекут ребенка во время перелета.