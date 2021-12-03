https://ria.ru/20211203/proverka-1761953416.html

В Якутии проведут проверку после отравления десяти человек угарным газом

В Якутии проведут проверку после отравления десяти человек угарным газом - РИА Новости, 03.12.2021

В Якутии проведут проверку после отравления десяти человек угарным газом

Прокуратура и следствие в Якутии проверяют инцидент с отравлением угарным газом 10 сельчан, в том числе шести детей. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:07

2021-12-03T09:07

2021-12-03T09:07

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Прокуратура и следствие в Якутии проверяют инцидент с отравлением угарным газом 10 сельчан, в том числе шести детей.Как ранее информировало МЧС, в пятницу 10 человек отравились угарным газом в селе Тюбя Намского района Якутии, среди них есть дети. Шесть человек помещены в реанимационное отделение.В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в селе Булус."По поручению прокуратуры республики прокуратура Намского района организовала проверку… Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что пострадавшие находятся на лечении.Согласно информации главного управления МЧС России по региону, все шесть человек, попавших в реанимацию, переведены в общую палату. "Тяжкий вред здоровью не причинен, материалами будут заниматься органы внутренних дел", - добавили в ведомстве.Свою проверку начал и Следственный комитет. "Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту отравления десяти жителей села Булус угарным газом", - говорится в сообщении. По данным следствия, в доме в момент ЧП находилась семья из десяти человек – четверо взрослых и шесть детей от двух до десяти лет, одна из женщин проснулась для кормления ребенка и обнаружила утечку газа.

https://ria.ru/20211127/gospitalizatsiya-1761055003.html

https://ria.ru/20211124/chelyabinsk-1760627955.html

республика саха (якутия)

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия