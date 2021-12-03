https://ria.ru/20211203/proizvodstvo-1762004895.html

Ижевская типография при поддержке Корпорации МСП развивает производство

Ижевская типография при поддержке Корпорации МСП развивает производство - РИА Новости, 03.12.2021

Ижевская типография при поддержке Корпорации МСП развивает производство

Типография из Ижевска привлекла финансирование на развитие производства под гарантии Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:32

2021-12-03T13:32

2021-12-03T13:32

технологии

ижевск

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Типография из Ижевска привлекла финансирование на развитие производства под гарантии Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Типография "Пешта" (ООО "Искра") получила кредиты в банке "Открытие" на общую сумму 133,3 миллиона рублей. При этом Корпорация МСП предоставила гарантии по кредитамна общую сумму 48,5 миллиона рублей.Полученные средства типография направит на закупку нового оборудования, которое позволит увеличить объемы производства, занять новые ниши на рынке и расширить возможности для печати на тубном ламинате, печати этикетки, упаковки и бумажной продукции, уточняется в сообщении."Пешта" – одна из интенсивно развивающихся типографий в Удмуртской Республике. За почти 30 лет работы на рынке компания реализовала около 1500 проектов. В числе клиентов компании – "Газпром", "Милком", "Татспиртпром", "Калашников" и другие.

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

ижевск

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технологии, ижевск, корпорация мсп, александр исаевич