Ижевская типография при поддержке Корпорации МСП развивает производство
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Типография из Ижевска привлекла финансирование на развитие производства под гарантии Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Типография "Пешта" (ООО "Искра") получила кредиты в банке "Открытие" на общую сумму 133,3 миллиона рублей. При этом Корпорация МСП предоставила гарантии по кредитамна общую сумму 48,5 миллиона рублей.
"Рынок рекламной и упаковочной полиграфии – один из высоко конкурентных и быстроразвивающихся. Побеждает там тот, кто быстро готов адаптироваться под современные решения и тренды. В том числе для таких предприятий, Корпорация МСП предоставляет широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Эти меры совершенствуются и дополняется в тесном диалоге с предпринимателями, что дает возможность решать задачи различной сложности в сфере развития собственного дела", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
Полученные средства типография направит на закупку нового оборудования, которое позволит увеличить объемы производства, занять новые ниши на рынке и расширить возможности для печати на тубном ламинате, печати этикетки, упаковки и бумажной продукции, уточняется в сообщении.
"Модернизация производства и закупка нового оборудования – это всегда затратная история, и реализовать ее самостоятельно, без финансовой поддержки, весьма сложно. Поэтому важную роль в этом проекте играют надежные партнеры, которыми для нас стали Корпорация МПС и банк "Открытие"", – заявил генеральный директор ООО "Искра" Олег Юрпалов, слова которого приводятся в сообщении.
"Пешта" – одна из интенсивно развивающихся типографий в Удмуртской Республике. За почти 30 лет работы на рынке компания реализовала около 1500 проектов. В числе клиентов компании – "Газпром", "Милком", "Татспиртпром", "Калашников" и другие.