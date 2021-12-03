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В Ярославской области осудили двух взломщиков антикварной лавки
В Ярославской области осудили двух взломщиков антикварной лавки - РИА Новости, 03.12.2021
В Ярославской области осудили двух взломщиков антикварной лавки
Двое мужчин, взломавшие антикварную лавку и похитившие оттуда коллекцию царских монет XVIII-XIX веков, осуждены в Ярославской области, сообщает Ярославский... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:46
2021-12-03T16:46
2021-12-03T16:46
происшествия
ярославская область
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Двое мужчин, взломавшие антикварную лавку и похитившие оттуда коллекцию царских монет XVIII-XIX веков, осуждены в Ярославской области, сообщает Ярославский областной суд.Осужденные – жители Нижнего Тагила Гаёв Артем и Буйничев Михаил. По мнению следствия и суда, в ноябре 2017 года они приехали на автомобиле в город Рыбинск, где сняли квартиру и течение нескольких дней "приискивали объект для грабежа". Выбрали антикварный магазин. Договорились, что Гаёв совершит проникновение в магазин и хищение монет, которые лежали на витринах, а Буйничев в это время должен будет караулить на улице, информирует суд.С похищенным преступники скрылись и распорядились по своему усмотрению. После задержания вину в совершенном преступлении признали полностью, но от дачи показаний в суде отказались."Буйничеву Михаилу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а неоднократно судимый за кражи Гаёв Артём… приговорен к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу", - говорится в сообщении.
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происшествия, ярославская область, ярославский областной суд
В Ярославской области осудили двух взломщиков антикварной лавки
Два взломщика антикварной лавки, укравшие царские монеты, осуждены под Ярославлем
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости.
Двое мужчин, взломавшие антикварную лавку и похитившие оттуда коллекцию царских монет XVIII-XIX веков, осуждены в Ярославской области
, сообщает Ярославский областной суд
.
Осужденные – жители Нижнего Тагила Гаёв Артем и Буйничев Михаил. По мнению следствия и суда, в ноябре 2017 года они приехали на автомобиле в город Рыбинск, где сняли квартиру и течение нескольких дней "приискивали объект для грабежа". Выбрали антикварный магазин. Договорились, что Гаёв совершит проникновение в магазин и хищение монет, которые лежали на витринах, а Буйничев в это время должен будет караулить на улице, информирует суд.
"Подсудимые заранее купили инструменты для взлома решеток и замков и в ночь на 12 ноября 2017 года взломали решетку и разбили стекло в окне магазина. Гаев А. проник внутрь помещения и похитил царские монеты 1766-1899 годов в количестве 31 штуки, в том числе 9 штук из золота и 22 монеты из серебра, всего на общую сумму 508000 рублей", - говорится в сообщении.
С похищенным преступники скрылись и распорядились по своему усмотрению. После задержания вину в совершенном преступлении признали полностью, но от дачи показаний в суде отказались.
"Буйничеву Михаилу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а неоднократно судимый за кражи Гаёв Артём… приговорен к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу", - говорится в сообщении.