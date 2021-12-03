https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1762059931.html

В Ярославской области осудили двух взломщиков антикварной лавки

В Ярославской области осудили двух взломщиков антикварной лавки - РИА Новости, 03.12.2021

В Ярославской области осудили двух взломщиков антикварной лавки

Двое мужчин, взломавшие антикварную лавку и похитившие оттуда коллекцию царских монет XVIII-XIX веков, осуждены в Ярославской области, сообщает Ярославский... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:46

2021-12-03T16:46

2021-12-03T16:46

происшествия

ярославская область

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Двое мужчин, взломавшие антикварную лавку и похитившие оттуда коллекцию царских монет XVIII-XIX веков, осуждены в Ярославской области, сообщает Ярославский областной суд.Осужденные – жители Нижнего Тагила Гаёв Артем и Буйничев Михаил. По мнению следствия и суда, в ноябре 2017 года они приехали на автомобиле в город Рыбинск, где сняли квартиру и течение нескольких дней "приискивали объект для грабежа". Выбрали антикварный магазин. Договорились, что Гаёв совершит проникновение в магазин и хищение монет, которые лежали на витринах, а Буйничев в это время должен будет караулить на улице, информирует суд.С похищенным преступники скрылись и распорядились по своему усмотрению. После задержания вину в совершенном преступлении признали полностью, но от дачи показаний в суде отказались."Буйничеву Михаилу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а неоднократно судимый за кражи Гаёв Артём… приговорен к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211203/gumvd-1761958313.html

ярославская область

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происшествия, ярославская область, ярославский областной суд